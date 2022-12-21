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В США назвали национализмом законы об отмене русского языка на Украине

NR: украинские законы об отмене русского языка и культуры являются национализмом
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Украинские законы против русского языка являются проявлениями национализма, с которыми нужно бороться. Такую позицию обозначил обозреватель американского журнала National Review Майкл Дохерти.

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Журналист рассказал, как недавно участвовал в дискуссии о католицизме и национализме в Католическом университете Америки. В ходе разговора он упомянул, что на Украине сейчас действуют законы, запрещающие публикацию материалов на русском без украинского эквивалента.

Дохерти отметил, что собеседники и слушатели встретили его слова с бурным негодованием и обвинили в «кремлевской пропаганде».

«Я начал беспокоиться, что неправильно описал закон. На самом деле это не так», ― подчеркнул журналист в своей статье.

Он привел в пример различные языковые законы во Франции, Ирландии, Венгрии. Но, по его мнению, в отличие от Украины, их культурно-националистический проект находится на принципиально другом уровне.

«Треть украинцев не говорят на украинском как на своем родном языке. Существует огромное количество граждан Украины, которые не заинтересованы в изучении украинского языка. Закон ― это попытка уговорить их принять украинскую культуру или быть отрезанными от общественной жизни».

Обозреватель добавил, что не осуждает украинцев за их позицию. Он пояснил, что при нынешнем конфликте в стране ультранационалистические идеи будут преобладать.

Но в то же время Дохерти подчеркнул, что подобные законы нелиберальны и некосмополитичны. И США нужно поощрять смягчение таких законов или отказ от них с учетом планов Вашингтона помогать Киеву в восстановлении страны.

В ноябре власти Киева полностью перевели обучение в городских школах на украинский язык, исключив из него русский. Решение объяснили стремлением избежать эскалации и напряжения в обществе.

В октябре секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что русский язык должен исчезнуть с территории Украины как элемент враждебной пропаганды и «промывки мозгов» для населения. Русскоязычных жителей Украины он призвал «идти на свои болота и квакать на своем русском языке».

В 2019 году Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». При этом конституция страны в теории гарантирует «свободное развитие, использование и защиту русского и других языков национальных меньшинств».

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