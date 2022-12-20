Книга притеснений: живущие за рубежом россияне направили 11 тыс. жалоб

Россияне, проживающие за границей, направили около 11 тыс. жалоб на притеснения — это на четверть больше прошлогодних показателей. Об этом «Известиям» сообщили в Фонде поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. Там уточнили, что наиболее активно русофобию проявляют в Латвии, Литве, Эстонии, США, Германии и на Украине . Фонд тоже столкнулся со сложностями в своей работе. В отдельных странах подтвердили «Известиям» факты ущемления прав россиян: при этом если в Литве перспективы улучшения не видят, то в Германии смотрят на ситуацию более оптимистично . Случаи дискриминации также содержатся в докладе Московского бюро по правам человека, который есть в распоряжении «Известий».

Усиленная дискриминация

Около 30 млн россиян, согласно последним данным МИД России, постоянно проживают за рубежом . И на фоне проведения СВО на Украине мониторинг правового положения соотечественников указывает на участившиеся случаи нарушения их прав . Как рассказал «Известиям» первый заместитель исполнительного директора Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, Владимир Поздоровкин, среди основных жалоб — угрозы и оскорбления, а на втором месте — отмена русской культуры и русского языка. Кроме того, в топ-3 числится «отказ в предоставлении услуг» . Среди других нарушений также часто встречается порча личного имущества, дискриминация на работе и в учебных заведениях, политизированные уголовные преследования и даже нападения и избиения, добавил он.

Книга притеснений Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Если в 2021 году от соотечественников поступило около 9 тыс. обращений, то в нынешнем это число приближается к 11 тыс. , подсчитали в фонде. Причем больше всего сигналов о русофобии исходит из Латвии, Литвы, Эстонии, США, Германии, а также с Украины. Как уточнил Владимир Поздоровкин, россияне и русскоязычные жители зарубежных стран зачастую подвергаются атакам и со стороны местных, и со стороны представителей украинской диаспоры. При этом введение антироссийских санкций и дискриминация русскоязычного населения осложнили деятельность и самого фонда .

— Мы столкнулись с блокировкой его работы с правозащитными организациями в недружественных странах; отказом банков в странах Евросоюза пропускать платежи фонда, предназначенные для его партнеров, а почтовых служб — доставлять и принимать корреспонденцию , — сказал Владимир Поздоровкин.

Впрочем, сейчас деятельность налажена: при этом число обращений со стороны соотечественников растет, заметил он. Фонд работает совместно с МИД России, Россотрудничеством, посольствами и консульствами, а также с парламентом и целым рядом других госструктур.

Книга притеснений Фото: Global Look Press/dpa/Christoph Schmidt

Сигналы о русофобии фонд получает от центров правовой помощи, которые в настоящее время работают в 20 странах, от российских диппредставительств и консульств, а также напрямую от россиян либо их родственников . Зачастую пострадавший обращается в правозащитный центр либо к юристам, которые консультируют его, составляют необходимые запросы в местные профильные государственные ведомства и учреждения для воздействия на нарушителя. При необходимости осуществляется юридическая помощь дискриминационных дел как на досудебной, так и на судебной стадиях, пояснил Владимир Поздоровкин.

Притеснение в Прибалтике

Притеснения россиян в Литве — распространенное явление , отметил в беседе с «Известиями» бывший депутат горсобрания Клайпеды Вячеслав Титов. По его словам, на это указывают не только политические преследования россиян и судебные решения вроде приговора Юрию Мелю, которому добавили к уже отбытому семилетнему сроку еще три года, обвинив в участии в штурме вильнюсской телебашни в 1991 году, но и закрытие всех российских телевизионных каналов.

— Их запрещено смотреть, и многие интернет-порталы закрыты, то есть здесь совсем плохо, — констатировал он.

Причем перспективы прекращения русофобии сейчас не прослеживаются , заметил Вячеслав Титов. По его словам, для этого необходимо менять всю вертикаль власти и всё руководство Литвы, начиная с судебной системы и правоохранительных органов, заканчивая СМИ , которые должны перестать накачивать русофобией своих читателей. Непростая обстановка складывается и в соседней Латвии.

Книга притеснений Снос памятника советским воинам на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе Фото: DELFI/Rinatas Chairulinas

— Конечно, россияне в первую очередь ощущают языковое давление. То есть власти Латвии пытаются полностью вытеснить русский язык из обихода. Запрещаются, в частности, русскоязычные телеканалы. Кроме того, россиянам, у которых в республике есть ПМЖ, надо сдать до 1 сентября экзамен на знание государственного языка . В противном случае людей просто выдворят из страны — при этом, как показывает практика, их могут отправить на границу, и всё, — сказал «Известиям» латышский общественный деятель Янис Кузинс.

22 сентября после обновления миграционного законодательства Латвии новые ограничения коснутся около 28 тыс. российских граждан с постоянными видами на жительство. Так, их документы перестанут действовать 1 сентября 2023 года в случае, если они не получат сертификат о знании латышского языка.

Согласно докладу Московского бюро по правам человека, который возглавляет член СПЧ Александр Брод, в этом году значительно возрос уровень антироссийской риторики в Литве и Латвии. Так, в Литве в марте неизвестные напали на российского дипломата и избили его. В Латвии соотечественники сталкиваются с массовыми запугиваниями , оскорблениями и угрозами на бытовом уровне.

Книга притеснений Фото: Global Look Press/Victor Lisitsyn

Кроме того, в республике действует местный аналог известного украинского сайта «Миротворец» , где публикуются личные данные людей, которые поддержали СВО. Также на ресурсе выложены данные латвийских русскоязычных журналистов, в том числе тех, кто подвергся преследованиям латвийских спецслужб за «сотрудничество» с российскими СМИ. Кроме того, более 100 деятелей культуры РФ, включая режиссера Никиту Михалкова и композитора Валерия Гергиева, были объявлены Ригой нежелательными лицами, въезд в страну им запрещен на неопределенный срок.

Также участились случаи депортации россиян . К примеру, Эстония выслала гражданина РФ, который защищал мемориал с танком Т-34, и аннулировала ему вид на жительство. Кроме того, был депортирован из страны как лицо, представляющее «угрозу эстонской государственности», постоянно проживающий в ней гражданин России — один из организаторов «Бессмертного полка». Были зафиксированы и другие случаи притеснения: к примеру, житель Таллина, вывесивший в окне своей квартиры российский флаг, георгиевскую ленту и букву «Z», был приговорен к 13-дневному аресту. В Эстонии также запрещены более 40 российских и русскоязычных телеканалов, уточняется в докладе.

«Рьяные и горячие чиновники»

Однако не во всех странах говорят об отсутствии шансов на улучшение ситуации. Экс-депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт рассказал «Известиям», что в Германии первый «шоковый период» русофобии уже прошел, причем постепенно она и вовсе сойдет на нет, а руководство стран вернется к прагматическому мышлению . Тем не менее ситуация на Украине не добавляет России имиджа в Германии, считает он. При этом простых немцев СМИ всё-таки часто «подогревают» в вопросах русофобии.

Книга притеснений Фото: Global Look Press/dpa/Boris Roessler

— Простой обыватель мало разбирается в том, кто мы, русскоговорящие. И по простой логике: раз мы русскоговорящие, значит, мы «пропутинские», значит, мы за то, чтобы конфликт этот продолжался. Это не первый раз в истории с нашим народом . Точно так же произошло в России, когда началась Вторая мировая война и немецкоговорящие переселенцы, которые, в общем-то, работали на благосостояние России, вдруг стали врагами только потому, что они говорили на языке врага, — пояснил Вальдемар Гердт.

Комментируя принятые на государственном уровне решения, подобно закрытию счетов в банках, бывший депутат бундестага пояснил, что везде, и в России, и в Германии, есть «рьяные и горячие чиновники», которые могут перегнуть палку , особенно когда есть общая государственная стратегия по уменьшению зависимости от РФ.

В докладе Московского бюро по правам человека Германия числится среди стран-лидеров по нарушению прав россиян . В частности, в качестве примера проявления русофобии автор приводит инцидент в Гамбурге, где агрессивный прохожий ударил и столкнул на проезжую часть директора русскоязычной школы. Кроме того, один из ресторанов Германии запретил русским посещать заведение, такое объявление владелец разместил на официальном сайте. В октябре также было совершено нападение на здание российского посольства в Берлине и российского консульства во Франкфурте-на-Майне. Причем распространенными фактами ущемления россиян стали подкидываемые в почтовые ящики «письма ненависти» и вандализм в отношении русских магазинов или автомобилей с российскими номерами .

Книга притеснений Фото: Global Look Press/Karl-Josef Hildenbrand

Что касается США, то правозащитники напоминают о случаях, когда руководство концертного зала Карнеги-холл в Нью-Йорке отменило участие в одном из концертов пианиста Дениса Мацуева, а также объявило, что дирижер Валерий Гергиев не будет руководить Венским филармоническим оркестром на трех концертах. Кроме того, в феврале в Вашингтоне неизвестные разгромили ресторан русской кухни Russia House и сорвали с него российский флаг.