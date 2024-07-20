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В МВД Украины назвали основные версии убийства экс-депутата рады Фарион

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Глава МВД Украины Игорь Клименко 20 июля назвал несколько основных версий убийства экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион.

«Основные версии, которые рассматриваются на данный момент: личная неприязнь, общественно-политическая деятельность госпожи Фарион. Мы не исключаем, что убийство носит заказной характер», — написал он в своем Telegram-канале.

Уточняется, что на данный момент была собрана оперативная информация. Ее проверяют. По словам Клименко, обнародовать детали пока рано.

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Покушение на Фарион произошло накануне, 19 июля, во Львове на западе Украины. Позднее стало известно, что она скончалась в больнице, у нее не выдержало сердце. Сообщалось, что стрелявший в экс-депутата был в перчатках, оружие было без глушителя, а сам мужчина больше недели караулил экс-депутата во дворе.

Позднее, 20 июля, мэр Киева Виталий Кличко назвал убийство экс-депутата Фарион провокацией и вызовом демократии. Он добавил, что расследование убийства необходимо провести оперативно, а также оно должно быть открыто для общественности.

Фарион известна своими резкими высказываниями в адрес русскоговорящих жителей Украины. Так, еще до начала острой фазы конфликта на Украине в 2018 году она призывала украинцев «давать ногой в челюсть» каждому русскоговорящему. А в 2019-м в эфире телеканала «ИнТБ» она заявила, что русскоязычные жители страны являются «рабами и оккупантами».

Кроме того, она не раз призывала применять насилие против детей, говорящих на русском языке. Например, 4 января 2023 года стало известно, что в эфире украинского телеканала НТА она рассказала, как учит своего трехлетнего внука избивать в детском саду детей, которые разговаривают на русском языке.

Позднее, 29 октября того же года, бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион заявила, что русскоязычных жителей Украины, которые не хотят переходить на украинский язык, нужно утилизировать.

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