Экс-депутат Верховной рады Фарион скончалась в больнице после покушения

Экс-депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион скончалась в больнице после покушения. Об этом 19 июля сообщил глава львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Покушение на Фарион произошло ранее в этот день, 19 июля. Оно произошло во Львове на западе Украины. Сообщалось, что стрелявший в экс-депутата был в перчатках, оружие было без глушителя, а сам мужчина больше недели караулил экс-депутата во дворе. Полиция Львовской области начала операцию по задержанию стрелявшего.

Новость дополняется