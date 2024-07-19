Во Львове совершено покушение на экс-депутата Верховной рады Фарион
Во Львове на западе Украины было совершено покушение на экс-депутата Верховной рады Ирину Фарион. Об этом 19 июля сообщило украинское издание УНИАН.
Журналистка Марта Олиярник сообщила в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремисткой, запрещена в РФ), что стрелявший в экс-депутата был в перчатках, а оружие было без глушителя. При этом о состоянии Фарион ничего не известно, ее забрала скорая.
Полиция Львовской области также опубликовало сообщение в Facebook о проведении операции по задержанию стрелявшего. Издание «Страна.ua» со ссылкой на местные СМИ указывает, что выстреливший в Фарион мужчина больше недели караулил ее во дворе.
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