Реклама
Прямой эфир
Армия
Российские военные уничтожили два Leopard и два Bradley
Мир
МЧС Казахстана сообщило об увеличении числа жертв аварии на шахте до 35
Армия
Группировка ВС РФ «Центр» подавила порядка 15 расчетов артиллерии ВСУ
Мир
Экс-депутат рады призвала «утилизировать» русскоязычное население Украины
Мир
BI сообщил о превосходстве беспилотников ВС РФ над дронами ВСУ
Мир
Два миротворца ООН ранены при израильском обстреле юга Ливана
Армия
Экипажи танков Т-72Б3 поразили замаскированные в лесополосе позиции ВСУ
Мир
Al Jazeera сообщил об усилении бомбардировки у лагеря беженцев Джабалия
Мир
В США рассказали об угрозе танкам ВСУ из-за российских дронов-камикадзе
Армия
ВС РФ ликвидировали минометный расчет ВСУ
Мир
Полковник Макгрегор предсказал для США вьетнамский сценарий на Украине
Мир
На 55-м году жизни умер звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри
Общество
Синоптики спрогнозировали осадки и до +2 в Москве 29 октября
Сюжет:

Экс-депутат рады призвала «утилизировать» русскоязычное население Украины

Экс-депутат рады Фарион призвала «утилизировать» русскоязычное население Украины
0
Фото: РИА Новости/Павел Паламарчук
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион считает, что русскоязычных жителей Украины, которые не хотят переходить на украинский язык, нужно утилизировать. Об этом 28 октября она заявила в интервью программе «Говорит большой Львов» на платформе YouTube.

«Для таких (русскоговорящих. — Ред.) надо создать штрафбатальон. Чтобы сразу отправить на нулевую позицию или чтобы они окопы для наших святых солдат рыли. <...> Такие люди заслуживают лишь одного — полной и абсолютной утилизации», — сказала политик.

Такими высказываниями она прокомментировала недавний скандал с киевским таксистом, который разговаривал на русском языке. Отмечается, что пассажиры такси потребовали от водителя говорить по-украински, однако тот попросил их покинуть машину. После данного инцидента компания Bolt, предоставляющая услуги перевозок, заблокировала мужчину и отстранила его от работы.

Точки невозврата: в РФ предупредили об уголовном преследовании русских на Украине
Кто поддерживает украинских националистов и почему на Западе чествуют эсэсовцев дивизии «Галичина»

До этого, 5 октября, из библиотек Киевской области изъяли более 400 тыс. экземпляров книг на русском языке.

Ирина Фарион известна своими националистическими высказываниями. Она не раз призывала применять насилие против людей, говорящих на русском языке. Например, 4 января стало известно, что в эфире украинского телеканала НТА она рассказала, как учит своего трехлетнего внука избивать в детском саду детей, которые разговаривают на русском языке.

Она посетовала на то, что ее внуку Дмитрику приходится в детском саду «учить» русскоговорящих детей украинскому языку при помощи «своего маленького кулачка». Из-за этого он якобы приходит домой нервным.

Кроме того, в январе 2021 года в эфире телеканала НТА она призвала бороться с русскоязычным населением Украины агрессивными способами.

Борьба с русским языком на Украине также ведется на государственном уровне. Однако, как заметил в декабре 2022 года обозреватель американского журнала National Review Майкл Дохерти, украинские законы против русского языка являются проявлениями национализма, с которыми нужно бороться.

В ноябре того же года власти Киева полностью перевели обучение в городских школах на украинский язык, исключив русский. Решение объяснили стремлением избежать эскалации и напряжения в обществе.

В конце апреля 2019 года Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ подразумевает использование только украинского языка органами государственной власти и местного самоуправления, учебными заведениями, больницами, а также в сфере обслуживания.

При этом конституция страны в теории гарантирует «свободное развитие, использование и защиту русского и других языков национальных меньшинств».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023