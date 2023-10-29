Экс-депутат рады призвала «утилизировать» русскоязычное население Украины

Бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион считает, что русскоязычных жителей Украины, которые не хотят переходить на украинский язык, нужно утилизировать. Об этом 28 октября она заявила в интервью программе «Говорит большой Львов» на платформе YouTube.

«Для таких (русскоговорящих. — Ред.) надо создать штрафбатальон. Чтобы сразу отправить на нулевую позицию или чтобы они окопы для наших святых солдат рыли. <...> Такие люди заслуживают лишь одного — полной и абсолютной утилизации», — сказала политик.

Такими высказываниями она прокомментировала недавний скандал с киевским таксистом, который разговаривал на русском языке. Отмечается, что пассажиры такси потребовали от водителя говорить по-украински, однако тот попросил их покинуть машину. После данного инцидента компания Bolt, предоставляющая услуги перевозок, заблокировала мужчину и отстранила его от работы.

До этого, 5 октября, из библиотек Киевской области изъяли более 400 тыс. экземпляров книг на русском языке.

Ирина Фарион известна своими националистическими высказываниями. Она не раз призывала применять насилие против людей, говорящих на русском языке. Например, 4 января стало известно, что в эфире украинского телеканала НТА она рассказала, как учит своего трехлетнего внука избивать в детском саду детей, которые разговаривают на русском языке.

Она посетовала на то, что ее внуку Дмитрику приходится в детском саду «учить» русскоговорящих детей украинскому языку при помощи «своего маленького кулачка». Из-за этого он якобы приходит домой нервным.

Кроме того, в январе 2021 года в эфире телеканала НТА она призвала бороться с русскоязычным населением Украины агрессивными способами.

Борьба с русским языком на Украине также ведется на государственном уровне. Однако, как заметил в декабре 2022 года обозреватель американского журнала National Review Майкл Дохерти, украинские законы против русского языка являются проявлениями национализма, с которыми нужно бороться.

В ноябре того же года власти Киева полностью перевели обучение в городских школах на украинский язык, исключив русский. Решение объяснили стремлением избежать эскалации и напряжения в обществе.

В конце апреля 2019 года Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ подразумевает использование только украинского языка органами государственной власти и местного самоуправления, учебными заведениями, больницами, а также в сфере обслуживания.

При этом конституция страны в теории гарантирует «свободное развитие, использование и защиту русского и других языков национальных меньшинств».