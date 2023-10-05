В библиотеках Киевской области изъято более 400 тыс. книг на русском языке

Более 400 тыс. экземпляров книг на русском языке изъято из библиотек Киевской области. Об этом в четверг, 5 октября, сообщила областная военная администрация в своем Telegram-канале.

При этом Киевская областная библиотека для детей получила и передала локальным библиотекам только 9 тыс. экземпляров книг в рамках государственной украинской программы пополнения библиотечных фондов, уточняется в сообщении.

В администрации также предупредили, что процесс изъятия русскоязычной литературы будет длительным, потому что ею укомплектовано большинство библиотек области.

Всего же в Киевской области функционируют 817 библиотек, их совокупный фонд составляет около 7 млн ​​экземпляров книг.

2 августа президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства РФ заявил, что у политики уничтожения всего русского, которую проводят Киевский режим и его партнеры, не может быть будущего. В ходе совещания российский лидер также поручил «максимально оперативно» обеспечить печать, закупку и доставку более 2,5 млн экземпляров книг и учебников в библиотеки новых регионов.

В 2019 году Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ подразумевает использование органами государственной власти и местного самоуправления, учебными заведениями, больницами, а также в сфере обслуживания только украинского языка.