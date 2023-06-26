Недружественные манеры: в ГД работают над уголовным наказанием за русофобию

В России собираются ввести уголовную ответственность за проявление русофобии — в Госдуме уже приступили к поиску правовых норм. Об этом сообщила «Известиям» вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая. По ее словам, первые итоги будут представлены в ближайшее время. Преимущественно наказание коснется должностных лиц, которые насаждают подобную идеологию гражданам своих стран. Кроме того, Ирина Яровая намерена обратиться в МИД с просьбой создать офисы для оказания бесплатной юрпомощи пострадавшим от русофобии россиянам. В «Народном фронте» добавили, что подобное явление распространяется не только на Западе, но и внутри РФ. Впрочем, юристы и общественники предостерегают власти от возможных перегибов и дублирования законодательных норм УК РФ.

Ответные действия

Беспрецедентный уровень русофобии возник в ряде стран с момента проведения спецоперации на Украине. На этом фоне в РФ началось активное обсуждение того, как противостоять этому явлению. Одним из первых инициаторов введения уголовной ответственности за «новую человеконенавистническую идеологию» стала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Теперь политики вместе с экспертным сообществом приступили к поиску правовых решений.

— По русофобии мы сейчас приступили с профильными ведомствами к проработке правовых норм, правовых решений. Надеемся, что уже в ближайшее время представим первые наработки, — сказала «Известиям» Ирина Яровая.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Вице-спикер ГД подчеркнула, что защита от русофобии будет распространяться не только на граждан России, но и на соотечественников. Среди примеров нарушений прав по национальному признаку политик назвала отказ в трудоустройстве и медпомощи, снятие показа театральных постановок и концертов, а также ограничения на использование русского языка. При этом ответственность за проявление русофобии зачастую лежит на политиках стран ЕС и США, подчеркнула Ирина Яровая.

— Русофобия продуцируется прежде всего должностными лицами, и ответственность должна лечь на них. Граждане этих стран находятся под гнетом насаждаемой им русофобии. Должностные лица насаждают человеконенавистническую идеологию и предлагают на территории своих стран действовать неправомерно и преступно, массово дискриминировать в правах россиян и соотечественников, — сказала Ирина Яровая.

Кроме того, вице-спикер предлагает создавать специальные офисы, где подвергшимся проявлениям русофобии за рубежом будут оказывать бесплатную юридическую помощь и содействие в оформлении судебных исков. Соответствующие запросы будут направлены в МИД РФ. Впрочем, пока нет четкого понимания, будут ли такие структуры находиться на территории в РФ или же за границей, где они могут подвергаться нападкам.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В начале января Владимир Путин дал поручение Госдуме, Генпрокуратуре и СК рассмотреть предложения, касающиеся установления уголовной ответственности за призывы к дискриминации в отношении проживающих за рубежом граждан РФ и соотечественников. Срок поручения — 1 мая. «Известия» направили запрос в СК РФ и Минюст. Впрочем, ведомства уже высказывали свою позицию по предложенной инициативе. Ранее представитель Генпрокуратуры Юрий Хохлов предложил «рассматривать русофобию как проявление экстремизма». Замглавы Минюста Андрей Логинов 12 мая заявил, что в российском законодательстве нужно закрепить понятие русофобии и установить ответственность за ее проявления.

Взвесить все за и против

Говоря о возможных «правовых нормах и решениях» для введения уголовной ответственности, юрист Мария Ярмуш пояснила, что, наиболее вероятно, инициатива всё же предполагает изменения в Уголовный кодекс путем внесения законопроекта. «Не может быть ни постановления, ни указа, ни распоряжения, потому что они выносятся на основании закона. Приниматься оно может на любом уровне, но только на основании нормы закона. А если подобных изменений не будет внесено, то не будет никаких распоряжений, потому что иначе они будут противоречить нормам закона», — сказала она.

Впрочем, сперва законодателям стоит определиться, что именно они понимают под термином «русофобия», считает юрист, член правления Ассоциации юристов России Дмитрий Липин. Отсюда, по его словам, также возникает вопрос — за что и в отношении кого именно планируют вводить ответственность.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Мы могли бы задуматься о введении ответственности за возбуждение ненависти или вражды по отношению к гражданам РФ со стороны иностранных должностных и публичных лиц — такая проблема действительно существует. Однако, прежде чем вводить такую ответственность, мы должны убедиться, что у нас есть механизмы для приведения таких решений наших судов в исполнение, что на сегодняшний день маловероятно, — заметил юрист.

В остальном в УК РФ уже существует ряд статей, по которым может применяться наказание за подобные явления, пояснил Дмитрий Липин. Если речь идет об ответственности за призывы к нарушению прав россиян по факту их гражданства, то тут усматривается состав ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Более того, сегодня есть виды наказания и для уехавших за границу россиян, которые призывают ненавидеть тех, кто остался на родине. Таких людей может ждать наказание вплоть до квалификации их действий по ст. 275 УК РФ «Госизмена», поскольку их антироссийская деятельность может быть квалифицирована в рамках данной статьи как «оказание иной помощи иностранному государству».

— Авторам инициативы стоит сначала взвесить все за и против, поскольку в сегодняшних условиях нам нужно добиваться побед по всем направлениям, а заведомо неисполнимые приговоры в отношении зарубежных русофобов, к сожалению, могут только сыграть им на руку, — заключил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Сегодня в российском законодательстве в УК РФ действительно много составов преступлений, которые предполагают ответственность за конфликты на национальной почве, согласна Ирина Яровая. Но в нынешних условиях русофобия приобретает опасные масштабы, на которые требуется реакция на законодательном уровне.

Справка «Известий» Наказание за призывы к осуществлению экстремистской деятельности регулируется ст. 280 УК РФ. За совершение преступления предусмотрен штраф в размере от 100 до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от года до двух лет. Альтернативой также могут стать принудительные работы сроком до трех лет, арест от четырех до шести месяцев либо лишение свободы на срок до четырех лет.

Среди своих

С русофобией за границей регулярно сталкиваются и российские студенты из-за их культурной, национальной или религиозной принадлежности, сказала директор фонда молодежных и студенческих инициатив «Студмолодежь» Анна Лапенко. При этом помимо нарушения прав далеко не редки случаи склонения соотечественников к отказу от связи с родиной под давлением. Общественники считают важным внести отдельными пунктами статьи подобное принуждение к русофобии с применением насилия либо угрозой, а также использование для этих целей служебного положения. В фонде предлагают внести такие изменения в ст. 282 УК РФ.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Мы считаем необходимым закрепить в законодательстве под понятием русофобии действия, направленные на разжигание неприязни в отношении лица, группы лиц из-за их культурной, национальной, религиозной и иной принадлежности к России, а также склонение личности к отказу от своей исторической, культурной и иной связи с Россией и дискредитации российской власти, совершенные публично на территории РФ или за рубежом, в том числе с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет, — сказала «Известиям» Анна Лапенко.

Впрочем, подобная инициатива должна пройти широкие общественные обсуждения, чтобы исключить возможные перегибы, добавила директор фонда. Обратили внимание на ситуацию и в «Народном фронте». Более того, руководитель молодежного крыла организации Владимир Тараненко подчеркнул, что сегодня подобное явление распространяется не только на Западе, но и в России. По его словам,

некоторые «хорошие русские» активно высказывают враждебное отношение к своим же соотечественникам. Они транслируют свою ненависть в интернете, распространяют фейки, открыто проявляют неуважение к нашей культуре, религиозным и духовным ценностям, заключил общественник.