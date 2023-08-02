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Путин заявил об отсутствии будущего у современной киевской политики

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Киевский режим и его западные хозяева пытаются уничтожить всё русское, однако у такой политики не может быть будущего, заявил в среду, 2 августа, президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства РФ.

В ходе совещания Путин затронул тему интеграции новых регионов РФ в общероссийское культурное пространство, отметив, что жители данных областей «никогда и не покидали это пространство», так как они бережно хранили и продолжают хранить родной язык и интерес к русской литературе.

«И это несмотря на все попытки нынешних украинских властей запретить книги русских классиков, современников, изъять их даже из продажи, из библиотек или еще более того — уничтожить, как они и их западные хозяева мечтают поступить со всем или со всеми, кто думает, разговаривает, читает на русском языке», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что у подобной политики киевского режима «не будет никакого будущего».

Кроме того, Путин призвал пополнить и обновить библиотечные фонды новых регионов России.

«Сегодня в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области действуют свыше тысячи публичных и 1,3 тыс. школьных библиотек. Однако в их фондах — книги, которые в основном изданы еще в советское время, понятно, что за последние 30 лет они практически не обновлялись», — сказал он.

В связи с этим глава государства поручил «максимально оперативно» обеспечены печать, закупку и доставку более 2,5 млн экземпляров книг и учебников, чтобы в новом учебном году у школьников было всё необходимое.

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17 июля Путин поручил Генпрокуратуре и Роскомнадзору (РКН) бороться с распространением материалов, дискриминирующих людей по национальному признаку, в интернете и СМИ. Глава государства отметил, что правительству РФ следует проверить и при необходимости улучшить систему своевременного выявления конфликтных ситуаций в сфере межнациональных отношений.

14 июля член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что запрет на исполнение песен и продажу книг на русском языке в Киеве — очередное проявление русофобии, лишающее украинское население целого пласта культуры.

В 2019 году Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ подразумевает использование только украинского языка органами государственной власти и местного самоуправления, учебными заведениями, больницами, а также в сфере обслуживания.

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