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В Госдуме назвали позорным запрет на исполнение русскоязычных песен в Киеве

Депутат Белик о запрете песен на русском языке в Киеве: это абсурдное и позорное решение
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Запрет на исполнение песен и продажу книг на русском языке в Киеве — очередное бездарное проявление русофобии, лишающее украинское население целого пласта культуры. Об этом 14 июля «Известиям» заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Накануне стало известно, что Киевский городской совет запретил включать и исполнять в публичных местах песни на русском языке. Также запрет распространяется на продажу книг на русском языке, исполнение аудиовизуальных произведений, театральные и цирковые представления, концерты и услуги.

«Киевский режим продолжает принимать абсурдные и позорные решения. Запрет на русскоязычные произведения культуры, переименование улиц и снос советских и российских памятников, представленный Киевом как проявление политической борьбы, по сути своей является невежеством и пресмыканием перед Западом, наплевательским и неуважительным отношением к общему прошлому двух народов, когда произведения искусства создавались в тандеме русскими и украинскими авторами», — сказал депутат.

Белик указал на то, что метро и стадионы, институты и школы, медицинские учреждения и театры и миллионы жилых домов по всей Украине были построены во времена СССР, но циничный киевский режим избирательно подходит к вопросу русофобии, не желая прощаться с этим наследием советского прошлого.

«Запрет же именно культуры — это то, что можно сделать показательно на потеху оголтелым неонацистам и под аплодисменты поддерживающего мнимую украинскую демократию лицемерного Запада», — заключил парламентарий.

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В мае Львовская областная военная администрация выступила с требованием отменить дублирование данных украинцев на русском языке в паспорте. Соответствующее обращение было направлено в Верховную раду, офис президента страны Владимира Зеленского и министерство внутренних дел Украины.

В апреле руководство Одесского театрально-художественного училища вынудило уволиться 82-летнего преподавателя, который вел занятия на русском языке. Известно, что инициатором увольнения выступил студент. У него с преподавателем возник конфликт на почве того, что обучающийся отказался изучать произведения русских композиторов — П.И. Чайковского и С.В. Рахманинова.

В 2019 году Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ подразумевает использование только украинского языка органами государственной власти и местного самоуправления, учебными заведениями, больницами, а также в сфере обслуживания.

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