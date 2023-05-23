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На Украине предложили убрать русский язык из внутренних паспортов

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Aziz Karimov
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Львовская областная военная администрация (ОВА) выступила с требованием отменить дублирование данных украинцев на русском языке в паспорте. Об этом сообщил во вторник, 23 мая, глава администрации Максим Козицкий.

По его словам, соответствующее обращение было направлено в Верховную раду, офис президента страны Владимира Зеленского и министерство внутренних дел Украины.

«Сегодня Львовская ОВА направила письмо-обращение <...> чтобы для граждан Украины, являющихся владельцами паспортов-книжек, не было требования дублировать свои персональные данные [на русском языке] на обороте, при вклеивании новой фотографии или изготовлении бумажного паспорта», — написал Козицкий в своем Telegram-канале.

Ранее, 4 мая, уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь призвал Верховную раду убрать русский язык из паспортов граждан старого образца. Он попросил внести изменения в положение о паспорте гражданина Украины, которым предусматривается, что документ составляется на государственном языке.

Креминь также напомнил, что в настоящее время паспорта граждан Украины существуют в двух вариантах — на бланках старого образца и современном биометрическом. В старых вариантах документа информация о человеке отражена на двух языках — русском и украинском.

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В конце апреля 2019 года Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ подразумевает использование только украинского языка органами государственной власти и местного самоуправления, учебными заведениями, больницами, а также в сфере обслуживания.

Таким образом фактически исключается употребление русского языка, на котором говорит значительное число жителей Украины. За нарушение этого закона предусмотрено административное взыскание в виде штрафа в размере 3,4 тыс. гривен (около 7,4 тыс. рублей).

В ответ на это сооснователь партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко заявил, что закон направлен на запрет русского языка и нарушает права нацменьшинств.

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