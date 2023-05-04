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На Украине потребовали убрать надписи на русском языке из паспортов

Уполномоченный по защите госязыка Украины Креминь предложил убрать русский из паспортов
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Фото: РИА Новости/Макс Ветров
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Русский язык не должен больше использоваться в паспортах граждан Украины. Внести соответствующие поправки в закон потребовал 4 мая уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь.

«Мы просим внести изменения в положение о паспорте гражданина Украины, которым предусматривается, что паспорт составляется на государственном языке, согласно ч. 1 ст. 8 языкового закона», — цитирует омбудсмена Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».

Креминь напомнил, что паспорта граждан Украины в настоящее время существуют в двух вариантах — на современном биометрическом бланке и бланке старого образца. В старых вариантах документа информация о человеке отражена на двух языках — русском и украинском.

«Мы настаиваем на унификации и приведении в соответствие с языковым законом этой парадигмы», — заключил он.

Отставить разговоры: на Украине вводят штрафы за русский язык в СМИ и сфере обслуживания
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Ранее, 24 апреля, руководство Одесского театрально-художественного училища вынудило уволиться 82-летнего преподавателя, который вел занятия на русском языке. Известно, что инициатором увольнения выступил студент. У него с преподавателем возник конфликт на почве того, что обучающийся отказался изучать произведения русских композиторов — П.И. Чайковского и С.В. Рахманинова.

До этого, 22 февраля, мэр Харькова Игорь Терехов был повторно оштрафован за использование русского языка. Градоначальник получил штраф за публикацию постов на русском в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) и Telegram-канале.

В 2019 году на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Закон предполагает тотальную украинизацию госуправления, сферы обслуживания, здравоохранения, науки, образования и других сфер общественной и частной жизни. Власти на местах ввели полный запрет на использование русского языка и преподавание его в школах.

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