На Украине потребовали убрать надписи на русском языке из паспортов

Русский язык не должен больше использоваться в паспортах граждан Украины. Внести соответствующие поправки в закон потребовал 4 мая уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь.



«Мы просим внести изменения в положение о паспорте гражданина Украины, которым предусматривается, что паспорт составляется на государственном языке, согласно ч. 1 ст. 8 языкового закона», — цитирует омбудсмена Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».



Креминь напомнил, что паспорта граждан Украины в настоящее время существуют в двух вариантах — на современном биометрическом бланке и бланке старого образца. В старых вариантах документа информация о человеке отражена на двух языках — русском и украинском.



«Мы настаиваем на унификации и приведении в соответствие с языковым законом этой парадигмы», — заключил он.

Ранее, 24 апреля, руководство Одесского театрально-художественного училища вынудило уволиться 82-летнего преподавателя, который вел занятия на русском языке. Известно, что инициатором увольнения выступил студент. У него с преподавателем возник конфликт на почве того, что обучающийся отказался изучать произведения русских композиторов — П.И. Чайковского и С.В. Рахманинова.

До этого, 22 февраля, мэр Харькова Игорь Терехов был повторно оштрафован за использование русского языка. Градоначальник получил штраф за публикацию постов на русском в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) и Telegram-канале.

В 2019 году на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Закон предполагает тотальную украинизацию госуправления, сферы обслуживания, здравоохранения, науки, образования и других сфер общественной и частной жизни. Власти на местах ввели полный запрет на использование русского языка и преподавание его в школах.