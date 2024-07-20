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Мэр Киева назвал убийство экс-депутата Фарион провокацией и вызовом демократии

Мэр Кличко назвал убийство экс-депутата рады Фарион покушением на демократию
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Фото: REUTERS/Roman Baluk
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Убийство бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион является провокацией и вызовом демократии. Такое заявление 20 июля сделал мэр Киева Виталий Кличко.

«Насилие — не метод борьбы с оппонентами и теми, кто мыслит иначе. Убийство Ирины Фарион — это провокация и вызов. Правоохранительной системе, демократии и стабильности в стране», — написал он в своем Telegram-канале.

Кличко добавил, что расследование убийства необходимо провести оперативно, а также оно должно быть открыто для общественности.

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Покушение на Фарион произошло накануне, 19 июля, во Львове на западе Украины. Позднее стало известно, что она скончалась в больнице, у нее не выдержало сердце. Сообщалось, что стрелявший в экс-депутата был в перчатках, оружие было без глушителя, а сам мужчина больше недели караулил экс-депутата во дворе.

Фарион известна своими резкими высказываниями в адрес русскоговорящих жителей Украины. Так, еще до начала острой фазы конфликта на Украине в 2018 году она призывала украинцев «давать ногой в челюсть» каждому русскоговорящему. А в 2019-м в эфире телеканала «ИнТБ» она заявила, что русскоязычные жители страны являются «рабами и оккупантами».

Кроме того, она не раз призывала применять насилие против детей, говорящих на русском языке. Например, 4 января 2023 года стало известно, что в эфире украинского телеканала НТА она рассказала, как учит своего трехлетнего внука избивать в детском саду детей, которые разговаривают на русском языке.

Позднее, 29 октября того же года, бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион заявила, что русскоязычных жителей Украины, которые не хотят переходить на украинский язык, нужно утилизировать.

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