В МВД Украины объяснили неработающие камеры на месте убийства Фарион

Часть камер на месте убийства депутата Верховной рады Ирины Фарион не работала из-за отключений света, сообщил на брифинге глава МВД Украины Игорь Клименко. Его слова 20 июля передает издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

При этом он уточнил, что некоторые камеры работали.

«Еще есть, конечно, проблема, что достаточно часто планово отключается свет, поэтому были проблемы также с определением, кто находится у подъезда, в том числе работа видеокамер, которые были под подъездом», — сказал министр.

Кроме того, Клименко на брифинге рассказал о предполагаемых мотивах убийства Фарион. По его словам, следствие рассматривает две версии: убийство из личной неприязни или из-за общественно-политической деятельности Фарион. Он не исключил, что убийство носит заказной характер.

В 60-летнюю Фарион стреляли накануне вечером. Позднее она скончалась в больнице. Сообщалось, что в экс-депутата стрелял мужчина, который больше недели выслеживал ее во дворе, он был в перчатках и использовал оружие без глушителя.

Изначально было возбуждено уголовное дело о нападении на экс-депутата рады, однако после смерти Фарион Нацполиция Украины переквалифицировала дело на статью об умышленном убийстве. Там добавили, что правоохранители делают всё необходимое, чтобы выяснить, кто напал на нее, и задержать злоумышленника.

Фарион известна своими резкими высказываниями в адрес русскоговорящих жителей Украины. Так, еще до начала острой фазы конфликта на Украине в 2018 году она призывала украинцев «давать ногой в челюсть» каждому русскоговорящему. В 2019-м в эфире телеканала ИнТБ она заявила, что русскоязычные жители страны являются «рабами и оккупантами».

Помимо этого, экс-депутат несколько раз призывала применять насилие против детей, которые говорят по-русски. 4 января 2023 года она рассказала в эфире украинского телеканала НТА, что приучает своего трехлетнего внука избивать в детском саду русскоязычных детей.

Позже, 29 октября 2023 года, Фарион заявила, что нужно утилизировать жителей Украины, которые говорят на русском языке и не хотят переходить на украинский.