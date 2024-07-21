Гол Воробьева принес «Локомотиву» победу над «Акроном»
Московский футбольный клуб «Локомотив» обыграл «Акрон» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 3:2.
В составе «Локомотива» отметились нападающий Сергей Пиняев и полузащитник Алексей Батраков. Победный гол забил форвард Дмитрий Воробьев. Это стал его дебютный гол за московский клуб.
У «Акрона» забили полузащитник Солтмурад Бакаев и нападающий Абу-Саид Эльдарушев.
На счету «Локомотива» три очка, у «Акрона» — 0.
Во втором туре РПЛ «Локомотив» 27 июля сыграет в гостях с московским «Динамо». В этот же день «Акрон» встретится на выезде с «Факелом».
В этот же день ЦСКА на выезде сыграл вничью с «Ростовом» в матче первого тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 0:0. Это первая нулевая ничья в сезоне-2024/25.
Также петербургский футбольный клуб «Зенит» на выезде разгромил «Крылья Советов». Матч завершился со счетом 4:0.