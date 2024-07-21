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По меньшей мере три человека погибли при атаке Израиля на порт в Йемене

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Фото: REUTERS/Houthi Media Centre/Handout
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По меньшей мере три человека погибли, еще 87 пострадали в результате атаки израильских ВВС на порт йеменского города Ходейда, расположенного на берегу Красного моря. Об этом 21 июля сообщил телеканал Al-Masirah со ссылкой на министерство здравоохранения.

«Министерство здравоохранения: число жертв израильской агрессии в Ходейде возросло до трех погибших и 87 раненых», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что ранения в результате израильской атаки получили 80 человек.

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20 июля порт Ходейда в Йемене подвергся мощным бомбардировкам со стороны Израиля, в результате происшествия есть погибшие и пострадавшие, вспыхнули крупные пожары. Отмечалось, что для налета на порт йеменского города были задействованы не менее 12 самолетов ВВС Израиля. Министр обороны Израиля Йоав Галант назвал очевидным значение удара по Йемену. Он отметил, что любое государство получит такой же ответ, если решит напасть на Израиль. В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что страна готова защищать себя любыми средствами.

Йеменские хуситы из движения «Ансар Алла» пообещали ответить Израилю за авиаудары по порту Ходейда. Отмечалось, что «они без колебаний нанесут удары по жизненно важным целям израильского врага». Кроме того, в движении подчеркнули, что не прекратят поддержку жителей сектора Газа, несмотря на последствия и результаты.

Комментируя это происшествие, политолог Мовсес Газарян в разговоре с «Известиями» отметил, что израильский удар по порту Ходейда в Йемене можно трактовать как новый виток развития конфликта на Ближнем Востоке. По словам эксперта, стоит ожидать, что теперь атаки хуситов в отношении израильской армии станут более активными.

Кроме того, политический аналитик, экс-советник конгресса США Джеймс Джатрас в разговоре с «Известиями» предположил, что при дальнейшей эскалации в конфликт могут быть втянуты Тегеран и Вашингтон. Он отметил, что Израиль на данный момент находятся в очень сложном положении, поскольку их кампания в секторе Газа не приносит успеха.

В ноябре прошлого года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа йеменские хуситы начали атаковать корабли в Красном море. В ночь на 12 января в ответ на их действия США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов в Йемене. Белый дом заявил, что удары имели оборонительный характер. Также тогда утверждалось, что удары были совершены для защиты международных судов.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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