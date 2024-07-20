СМИ сообщили об ударе Израиля по порту Ходейда в Йемене

Порт Ходейда в Йемене подвергся мощным бомбардировкам со стороны Израиля. Об этом сообщает 20 июля Snntv в Telegram-канале.

На кадрах видно, как в воздух поднимаются черные клубы дыма.

В результате атаки порта Ходейда пострадало большое количество людей, утверждают СМИ. Также вспыхнули крупные пожары.

Согласно данным Al Hadath, не менее 12 самолетов ВВС Израиля было задействовано в налете на порт йеменского города Ходейда. На данный момент силы противовоздушной обороны (ПВО) Йемена запустили ракеты по самолету противника.

Позднее армия Израиля сообщила в Telegram-канале, что израильские истребители нанесли удары по военным целям террористического режима хуситов в районе порта Аль-Худайда в Йемене. Действия были совершены в ответ на сотни атак, осуществленных против израильского государства за последние месяцы.

Ранее, 19 июля, йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) нанесло удар по Тель-Авиву с применением беспилотника. Атака пришлась на район Яффа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром в октябре 2023 года, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Тель-Авив начал наносить ответные удары.

В ноябре прошлого года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа йеменские хуситы начали атаковать корабли в Красном море. В ночь на 12 января в ответ на их действия США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов в Йемене. Белый дом заявил, что удары по подконтрольным движению районам страны имели оборонительный характер. Также тогда утверждалось, что удары были совершены для защиты международных судов.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.