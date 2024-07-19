Хуситы сообщили об ударе по Тель-Авиву с применением беспилотника

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) нанесли удар по Тель-Авиву с применением беспилотника в ночь на пятницу, 19 июля. Об этом сообщил военный представитель движения Яхья Сариа.

По его словам, хуситы провели военную операцию, в рамках которой предполагалось нанесение ударов по одному из важных объектов израильского города. Сариа отметил, что атака пришлась на район Яффа, для этого был применен одноименный беспилотник. Последний способен помочь обходить средства противовоздушной обороны (ПВО) Израиля, добавил он.

Также Сариа заявил, что город больше не будет безопасным, а хуситы определили главные цели, в том числе важные военные объекты.

Ранее в этот день Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о взрыве в Тель-Авиве ночью. Там уточнили, что он был вызван падением воздушной цели. Тревогу при этом не объявляли. По данным The Jerusalem Post, в результате случившегося погиб один человек и еще семеро пострадали.

Ранее, 15 июля, Сариа сообщил, что хуситы за сутки провели операции суммарно против трех судов в Красном и Средиземном морях, одна из них велась совместно с иракскими шиитскими группировками.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром в октябре 2023 года, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Тель-Авив начал наносить ответные удары.

В ноябре прошлого года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа йеменские хуситы начали атаковать корабли в Красном море. В ночь на 12 января в ответ на их действия США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов в Йемене. Белый дом заявил, что удары по подконтрольным движению районам страны имели оборонительный характер. Также тогда утверждалось, что удары были совершены для защиты международных судов.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.