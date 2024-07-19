Один человек погиб и семеро пострадали в результате взрыва в Тель-Авиве
В результате взрыва в Тель-Авиве один человек погиб, еще семеро пострадали. Об этом 19 июля сообщила израильская газета The Jerusalem Post.
«Во время поисков экстренными службами в квартире неподалеку от места взрыва было обнаружено тело бездыханного мужчины. Семь человек были доставлены в больницу с легкими ранениями», — говорится в публикации.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что взрыв произошел в результате падения летательного аппарата.
«Первоначальное расследование показало, что взрыв в Тель-Авиве был вызван падением воздушной цели и сирены не сработали. Инцидент тщательно расследуется. В настоящее время на месте происшествия работают израильские силы безопасности», — говорится в Telegram-канале армейской пресс-службы.
Ранее, 30 июня, ЦАХАЛ сообщила о ранении 18 своих солдат от взрыва беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Голанах. Отмечается, что один из солдат серьезно ранен, остальные получили легкие травмы.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло израильскую территорию массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.
Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.