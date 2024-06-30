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ЦАХАЛ сообщили о ранении 18 своих солдат от взрыва БПЛА на Голанах

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Фото: Global Look Press/Ilia Yefimovich
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18 военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) пострадали в результате удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Голанских высотах. Об этом сообщили в Telegram-канале ЦАХАЛ в воскресенье, 30 июня.

Отмечается, что один из солдат серьезно ранен, остальные получили легкие травмы. Все пострадавшие были эвакуированы в госпиталь, им оказывается необходимая медицинская помощь. Семьям пострадавших сообщили об их состоянии.

«За последние несколько часов ВВС (Военно-воздушные силы. — Ред.) нанесли удары по объектам [ливанского движения] «Хезболла» на юге Ливана, в том числе по наблюдательному посту «Хезболлы» в районе Маркабы и пусковой установке в районе Айта аш-Шаб, из которой сегодня был выпущен снаряд в сторону северного Израиля», — добавили в ведомстве.

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Ранее, 28 июня, миссия Ирана при ООН заявила, что полномасштабная военная операция Израиля в Ливане будет означать начало «войны на уничтожение». Там также подчеркнули, что возможны любые варианты, включая полное задействование фронтов сопротивления.

Перед этим, 25 июня, советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман сообщил «Известиям», что урегулирование конфликта осложняется тем, что Израиль и базирующееся на территории Ливана ливанское движение «Хезболла» не ведут прямых переговоров.

22 июня СМИ сообщили, что США будут готовы поддержать Израиль в случае войны с «Хезболлой». Телеканал CNN также отметил, что Белый дом опасается способности «Хезболлы» преодолеть воздушную оборону Израиля, в том числе и «хваленую систему противоракетной обороны «Железный купол».

До этого, 18 июня, пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что Израиль утвердил оперативные планы наступления на территории Ливана, приняты решения о продолжении повышения боеготовности войск.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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