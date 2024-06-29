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В Иране назвали возможную атаку Израиля на Ливан началом «войны на уничтожение»

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Фото: REUTERS/Amir Cohen
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Полномасштабная военная операция Израиля в Ливане будет означать начало «войны на уничтожение». Об этом в пятницу, 28 июня, заявила миссия Ирана при ООН.

«Несмотря на то что Иран считает пропаганду сионистского режима о нападении на Ливан средством психологической борьбы, тем не менее, если [Израиль] начнет полномасштабную военную агрессию, это повлечет за собой войну на уничтожение», — говорится в заявлении постпредства Ирана в X.

Там также подчеркнули, что возможны любые варианты, включая полное задействование фронтов сопротивления.

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Ранее, 25 июня, советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман сообщил «Известиям», что урегулирование конфликта осложняется тем, что Израиль и базирующееся на территории Ливана ливанское движение «Хезболла» не ведут прямых переговоров.

24 июня сообщалось, что МИД Кувейта призвал своих граждан к эвакуации из Ливана из-за обострения обстановки в стране. Кроме того, днем ранее власти Канады направили военных для эвакуации 45 тыс. граждан из Ливана.

22 июня СМИ сообщили, что США будут готовы поддержать Израиль в случае войны с «Хезболлой». Телеканал CNN также отметил, что Белый дом опасается способности «Хезболлы» преодолеть воздушную оборону Израиля, в том числе и «хваленую систему противоракетной обороны «Железный купол».

До этого, 18 июня, пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что Израиль утвердил оперативные планы наступления на территории Ливана, приняты решения о продолжении повышения боеготовности войск.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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