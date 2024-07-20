Министр обороны Израиля Галант назвал очевидным значение удара по Йемену

Министр обороны Израиля Йоав Галант в субботу, 20 июля, заявил, что пожар в йеменском порту Ходейда после израильских авиаударов «виден по всему Ближнему Востоку», его значение очевидно.

«Пожар, который сейчас полыхает в Ходейде, виден по всему Ближнему Востоку, и его значение понятно. Хуситы атаковали нас более 200 раз. В первый же раз, когда они причинили вред гражданам Израиля, мы ударили по ним», — приводит его слова N12 News в социальной сети X (бывш. Twitter, заблокирован в РФ).

Галант отметил, что любое государство получит такой же ответ, если решит напасть на Израиль.

Ранее в этот день сообщалось, что порт Ходейда в Йемене подвергся мощным бомбардировкам со стороны Израиля. Отмечалось, что в результате атаки вспыхнули пожары.

Комментируя это, политолог Мовсес Газарян указал на новый виток конфликта на Ближнем Востоке. По словам эксперта, стоит ожидать, что теперь атаки хуситов в отношении ЦАХАЛ станут более активными.

В ноябре прошлого года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа йеменские хуситы начали атаковать корабли в Красном море. В ночь на 12 января в ответ на их действия США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов в Йемене. Белый дом заявил, что удары имели оборонительный характер. Также тогда утверждалось, что удары были совершены для защиты международных судов.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.