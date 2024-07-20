Нетаньяху заявил о готовности Израиля защищаться любыми средствами

Израиль готов защищать себя любыми средствами. Об этом 20 июля заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

«Мы будем защищать себя любыми средствами и на всех фронтах. Каждый, кто ударит по нам, заплатит очень высокую цену за свою агрессию. Израиль ожидает, что международное сообщество активизирует свои усилия против Ирана и его сателлитов, чтобы обуздать иранскую агрессию и защитить международную свободу судоходства», — сказал он в обращении, опубликованном в Telegram-канале.

Нетаньяху подчеркнул, что Израиль необходимо поддержать в борьбе «против Ирана и его пособников, будь то в Йемене, Газе или Ливане», и он ожидает этого от мирового сообщества.

Премьер также обратил внимание на атаку в Йемене, которую совершили Вооруженные силы Израиля. Как отметил Нетаньяху, это стало «прямым ответом на атаку беспилотника, в результате которой был убит гражданин Израиля и ранено несколько мирных жителей». Он подчеркнул, что йеменские хуситы совершали удары по Израилю сотней «баллистических и крылатых ракет и беспилотников».

Ранее в этот день сообщалось, что порт Ходейда в Йемене подвергся мощным бомбардировкам со стороны Израиля. Отмечалось, что в результате атаки вспыхнули пожары. По последним данным, после удара Израиля пострадало не менее 80 человек.

Комментируя это, политолог Мовсес Газарян указал на новый виток конфликта на Ближнем Востоке. По словам эксперта, стоит ожидать, что теперь атаки хуситов в отношении ЦАХАЛ станут более активными.

Также министр обороны Израиля Йоав Галант назвал очевидным значение удара по Йемену. Он отметил, что любое государство получит такой же ответ, если решит напасть на Израиль.

В ноябре прошлого года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа йеменские хуситы начали атаковать корабли в Красном море. В ночь на 12 января в ответ на их действия США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов в Йемене. Белый дом заявил, что удары по подконтрольным движению районам страны имели оборонительный характер. Также тогда утверждалось, что удары были совершены для защиты международных судов.