Политолог после удара по Йемену указал на новый виток конфликта на Ближнем Востоке

Удар Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по порту Ходейда в Йемене можно трактовать как новый виток развития конфликта на Ближнем Востоке. Такое мнение в субботу, 20 июля, высказал «Известиям» политолог Мовсес Газарян.

«Стоит отметить, что это первый удар израильских вооруженных сил напрямую по территории хуситов. По-своему это можно трактовать как новый виток кризиса на Ближнем Востоке. Кем являются хуситы? Конечно, это прокси Ирана. И фактически этим действием Израиль бросает перчатку в сторону Ирана», — поделился эксперт.

По словам Газаряна, стоит ожидать, что теперь атаки хуситов в отношении ЦАХАЛ станут более активными. Также не стоит исключать, что с течением времени в случае радикализации действий Тель-Авива возможны удары и со стороны Тегерана. Однако политолог напомнил, что на данный момент Исламская Республика «переживает период транзита» после президентских выборов, а военное руководство страны не будет «в спешке» совершать подобные шаги.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что пожар в Ходейде «виден по всему Ближнему Востоку», «его значение понятно», добавляет N12 в социальной сети X (бывш. Twitter, заблокирован в РФ).

Ранее в этот день сообщалось, что порт Ходейда в Йемене подвергся мощным бомбардировкам со стороны Израиля. Отмечалось, что в результате атаки вспыхнули пожары.

Позднее армия Израиля сообщила в Telegram-канале, что израильские истребители нанесли удары по военным целям террористического режима хуситов в районе порта Аль-Худайда в Йемене. Действия были совершены в ответ на сотни атак, осуществленных против израильского государства за последние месяцы.

В ноябре прошлого года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа йеменские хуситы начали атаковать корабли в Красном море. В ночь на 12 января в ответ на их действия США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов в Йемене. Белый дом заявил, что удары по подконтрольным движению районам страны имели оборонительный характер. Также тогда утверждалось, что удары были совершены для защиты международных судов.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.