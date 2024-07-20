Украинская полиция переквалифицировала дело о нападении на Фарион в убийство

Нацполиция Украины переквалифицировала дело о нападении на бывшего депутата Верховной рады Ирину Фарион на статью об умышленном убийстве. Об этом ведомство сообщило 20 июля в своем Telegram-канале.

«Преступление переквалифицировано по ч. 1 ст. 115 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок до 15 лет», — говорится в сообщении полиции.

Там добавили, что правоохранители делают всё необходимое, чтобы выяснить, кто напал на экс-депутата, и задержать злоумышленника.

Покушение на Фарион произошло накануне, 19 июля, во Львове на западе Украины. Позднее она скончалась в больнице. Сообщалось, что в экс-депутата стрелял мужчина, который больше недели выслеживал ее во дворе, он был в перчатках и использовал оружие без глушителя.

Глава МВД Украины Игорь Клименко рассказал, что следствие рассматривает две версии: убийство из личной неприязни или из-за общественно-политической деятельности Фарион. Не исключается, что преступление было заказным.

Фарион известна своими резкими высказываниями в адрес русскоговорящих жителей Украины. Так, еще до начала острой фазы конфликта на Украине в 2018 году она призывала украинцев «давать ногой в челюсть» каждому русскоговорящему. В 2019-м в эфире телеканала ИнТБ она заявила, что русскоязычные жители страны являются «рабами и оккупантами».

Помимо этого, экс-депутат несколько раз призывала применять насилие против детей, которые говорят по-русски. 4 января 2023 года она рассказала в эфире украинского телеканала НТА, что приучает своего трехлетнего внука избивать в детском саду русскоязычных детей.

Позже, 29 октября 2023 года, Фарион заявила, что нужно утилизировать жителей Украины, которые говорят на русском языке и не хотят переходить на украинский.