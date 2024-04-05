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СК РФ опубликовал видео с места нападения на губернатора Чибиса

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Фото: СК РФ
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Следственный комитет (СК) России 5 апреля опубликовал оперативное видео с места нападения на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

На нем видно, что на месте происшествия находятся сотрудники правоохранительных органов. Там же на земле лежит нож, который использовал нападавший во время нанесения удара.

Нападение на Чибиса было совершено вечером 4 апреля. После встречи в Апатитах с местными жителями на выходе из здания ДК «Строитель» губернатор был ранен в живот. Его экстренно госпитализировали и прооперировали. Губернатор после операции записал видеообращение и поблагодарил врачей за спасение.

Пресс-секретарь губернатора Лилия Сечкина отметила, что прогнозы по восстановлению Чибиса пока делать рано, но он настроен оптимистично и стремится вернуться к работе. По ее словам, исполняющий обязанности главы региона будет назначен в ближайшее время. Кроме того, по данным источника «Известий», Чибиса перевезут в Москву для продолжения лечения.

Напавшего на главу региона 42-летнего жителя Апатитов задержали и допросили, он объяснил свой поступок личной неприязнью. Было возбуждено уголовное дело. Установлено, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ). Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе расследования случившегося.

В пресс-службе СКР по Мурманской области 5 апреля сообщили, что следователи провели обыск по месту жительства и регистрации нападавшего. В ходе обысков были изъяты технические носители, в том числе телефон.

Корреспондент «Известий» Екатерина Моран также рассказала, что обыск прошел и в квартире подозреваемого в нападении на Чибиса, которая находится в Санкт-Петербурге.

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