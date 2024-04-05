По месту жительства и регистрации напавшего на губернатора Чибиса прошли обыски
Следователи провели обыск по месту жительства и регистрации жителя города Апатиты, напавшего на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, сообщили 5 апреля в пресс-службе СКР по Мурманской области.
В ходе обысков были изъяты технические носители, в том числе телефон.
«Сейчас исследуется и анализируется их содержимое», — сообщили ТАСС в ведомстве.
Старший помощник руководителя СУ СКР по Мурманской области Ангелина Тенце, в свою очередь, сообщила 5 апреля, что в ходе допроса нападавший объяснил свой поступок личной неприязнью к Чибису, хотя он не был ранее знаком с губернатором.
«В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, допрашиваются свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы, изучается содержимое телефона задержанного», — заявила Тенце.
Ранее в этот день корреспондент «Известий» Екатерина Моран сообщила, что в квартире подозреваемого в нападении на Чибиса, которая находится в Санкт-Петербурге, прошел обыск. На кадрах запечатлен процесс вскрытия входной двери.
Нападение на Чибиса было совершено вечером 4 апреля. После встречи в Апатитах с местными жителями на выходе из здания ДК «Строитель» губернатор был ранен в живот. Его экстренно госпитализировали и прооперировали. Губернатор после операции записал видеообращение и поблагодарил врачей за спасение.
Нападавшего задержали и допросили, он объяснил свой поступок личной неприязнью. Было возбуждено уголовное дело. Установлено, что нападавший ранее привлекался к уголовной ответственности за причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ). Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе расследования случившегося.