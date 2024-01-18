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Лавров назвал жалкими оправдания США за удары по территории Йемена

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Фото: REUTERS/US Central Command
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Попытки США оправдаться за удары по Йемену жалкие. Об этом 18 января заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.

Кроме того, министр отметил, что Вашингтон вместе с союзниками «растоптали» все нормы международного права. Он подчеркнул, что никто не девал полномочий наносить удары по Йемену.

«Безусловно, Соединенные Штаты вместе с англичанами и некоторыми другими союзниками превысили, нарушили, просто растоптали все мыслимые нормы международного права, включая Резолюцию Совета Безопасноти [ООН], которая лишь призвала защищать коммерческое судоходство. Бомбить Йемен никто никого не уполномачивал», — сказал Лавров.

Комментируя действия США и их союзников на Ближнем Востоке, он напомнил об ударах НАТО по территории Ливии в 2011 году. Министр отметил, что они тогда превратили страну в «черную дыру».

«Такой же беспредел наблюдается и в том, что сейчас делается в отношении Йемена. Это всем прекрасно понятно. И оправдательные заявления, которые звучат из Вашингтона, — они выглядят, вы знаете, как-то так очень жалко, я бы сказал», — дополнил Лавров.

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Ранее в этот день военный представитель движения хуситов «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил о нанесении ракетного удара по американскому судну Genco Picardy в Аденском заливе. Пентагон подтвердил атаку.

Позже Соединенные Штаты и Великобритания нанесли очередные ракетные удары по подконтрольной хуситам территории Йемена. Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) подтвердило эту информацию. Уточнялось, что атака была направлена по 14 ракетным пусковым установкам хуситов в Йемене.

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) заявил, что беспилотник атаковал судно у берегов йеменского Адена, что привело к пожару на борту корабля. О предыдущем нападении на судно в Красном море сообщалось 17 января. Ответственность за нее взяли на себя хуситы, которые подтвердили факт ракетной атаки на следовавший под флагом Мальты сухогруз Zografia.

15 января центральное командование США сообщило, что по американскому сухогрузу в Аденском заливе нанесен удар баллистической ракетой. По данным телеканала Sky News, на судне вспыхнул пожар. Шиитское движение «Ансар Алла» подтвердило проведение ракетной атаки на корабль США в Аденском заливе.

До этого, 13 января, в Пентагоне целью новых ударов по Йемену назвали радар хуситов. Президент США ДЖо Байден заявил, что коалиция приняла необходимые и соразмерные меры в соответствии с международным правом и Уставом ООН.

Хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе с ноября 2023 года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. В ночь на 12 января США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов. Белый дом заявил, что атака, совершенная в подконтрольных движению районах страны, имела оборонительный характер. Также тогда утверждалось, что удары были для защиты международных судов.

Россия осудила удары США и Великобритании по Йемену и назвала их нелегитимными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала данную атаку угрозой миру и безопасности.

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