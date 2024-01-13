В Пентагоне целью новой атаки на Йемен назвали радар хуситов

Новый удар США в Йемене был направлен против радарной установки хуситов. Это подтвердило 13 января Центральное командование США (CENTCOM) на своей странице в соцсети X.

«В 3:45 утра (по времени Саны, совпадает с мск. — Ред.) 13 января Вооруженные силы США нанесли удар по радару хуситов в Йемене. Этот удар был нанесен авианосцем USS Carney (DDG 64) с использованием ракет наземного базирования «Томагавк», — сказано в сообщении.

Там добавили, что удар стал продолжением действий по конкретной военной цели, начатых 12 января и направленных на «снижение способности хуситов атаковать морские суда, включая коммерческие».

Ранее ночью СМИ сообщали, что США и Великобритания вновь наносят удары по объектам в Йемене. Отмечалось, что атака пришлась на столицу страны Сану.

В тот же день постпред России при ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности организации заявил, что удары США и Великобритании по объектам хуситов из движения «Ансар Аллах» в Йемене являются грубейшим нарушением Устава ООН, а псевдоправовые обоснования его в исполнении Белого дома не выдерживают никакой критики.

Накануне Россия осудила удары США и Великобритании по Йемену и назвала их нелегитимными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала данную атаку угрозой миру и безопасности, в связи с чем Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН.

Американский президент Джо Байден в письме к конгрессу подробно описал причины авиаударов по Йемену и заявил, что были предприняты «адекватные ситуации действия». Так, США и союзники предприняли необходимые и соразмерные меры в соответствии с международным правом, подчеркнул он.

Первые атаки США и Великобритании на объекты хуситов в Йемене произошли в ночь на 12 января. Удары истребителями и крылатыми ракетами «Томагавк» были совершены в подконтрольных движению районах страны.

Джо Байден подтвердил атаки. Он назвал удары ответом на «беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море» и отметил, что атака имела оборонительный характер. Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что удары коалиции были направлены на военную инфраструктуру движения.

Как позже заявил заместитель министра иностранных дел в правительстве группировки «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи, США и Великобритания заплатят за нападение.