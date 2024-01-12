Глава Пентагона заявил о направленности ударов США на инфраструктуру хуситов

Глава Пентагона Ллойд Остин в пятницу, 12 января, заявил, что удары коалиции США и Великобритании в Йемене были направлены на военную инфраструктуру хуситов.

«Сегодняшние удары были нацелены на объекты, связанные с беспилотными летательными аппаратами, баллистическими и крылатыми ракетами, а также с береговыми радарами и возможностями воздушного наблюдения хуситов», — говорится в заявлении Остина.

Также он отметил, что операция была направлена ​​на то, чтобы подорвать и ослабить возможности хуситов подвергать опасности моряков и угрожать глобальной торговле на одном из самых важных водных путей в мире. Он добавил, что США в случае необходимости предпримут последующие действия для защиты американских сил.

Ранее в этот день президент США Джо Байден подтвердил атаки на хуситов в Йемене. Он подчеркнул, что эти удары являются ответом на «беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море», которые они совершали в том числе с помощью противокорабельных баллистических ракет.

В том же заявлении Байден отметил, что удары по контролируемым хуситами территориям Йемена носят оборонительный характер. По его словам, эта атака явилась сигналом для противника, показывающим, что США и страны-союзники не потерпят нападений на корабли в Красном море, препятствующих судоходству и торговле через морские пути.

Примерно такое же заявление сделал британский премьер-министр Риши Сунак. Он призвал хуситов предпринять шаги по снижению напряженности и заявил, что удары США, Великобритании и союзников по объектам в Йемене были нанесены в целях самообороны.

Ранее этой ночью США и Великобритания провели военную операцию против хуситов в Йемене. Отмечается, что удары совершены в подконтрольных движению районах страны. В ходе ударов Вашингтон задействовал истребители и крылатые ракеты «Томагавк». Позже неназванный американский чиновник сообщил Sky News Arabia, что всего атакам подверглось около десяти целей — были поражены центры по производству дронов и склады оружия.

В ответ на атаки Россия запросила заседание в СБ ООН 12 января.

Йеменские хуситы начали атаковать корабли в Красном море, по их заявлениям, связанные с Израилем, на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Первое сообщение о такой атаке появилось 3 декабря на сайте UKMTO. Отмечалось, что со стороны Йемена зафиксированы активность БПЛА и возможный взрыв в окрестностях Баб-эль-Мандебского пролива. В тот же день эсминец ВМС США USS Carney был атакован выпущенными из Йемена беспилотниками и ракетами.

Глава Пентагона Ллойд Остин в ответ на это объявил о начале в Красном море операции «Страж процветания», проводимой силами США и ряда других государств. Член политического совета хуситского движения «Ансар Аллах» Мухаммед Али аль-Хуси заявил, что суда стран, которые присоединились к коалиции Соединенных Штатов по защите Красного моря, будут атакованы.