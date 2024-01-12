МИД РФ назвал удары США и Великобритании по Йемену угрозой миру и безопасности

Удары США и Великобритании по объектам йеменских хуситов угрожают глобальному миру и безопасности. Об этом в пятницу, 12 января, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Исходим из того, что данная авантюра сил нелегальной коалиции представляет прямую угрозу глобальному миру и безопасности», — сказала она.

Дипломат подчеркнула, что Россия решительно осуждает безответственные действия Соединенных Штатов и их союзников. По ее словам, столь масштабная военная эскалация в районе Красного моря способна перечеркнуть все позитивные тенденции в процессе йеменского урегулирования. Кроме того, случившееся может еще больше дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке.

Захарова напомнила, что Россия запросила на 12 января срочное заседание Совета безопасности (СБ) ООН, с трибуны которого прозвучат принципиальные оценки РФ на тему противоправных действий англо-американской коалиции.

В этой связи она также призвала международное сообщество решительно осудить нападение на Йемен, которое было предпринято без мандата всемирной организации.

Ночью 12 января США и Великобритания провели военную операцию против хуситов в Йемене. Атака была совершена по подконтрольным движению районам страны. В ходе ударов Вашингтон задействовал истребители и крылатые ракеты «Томагавк». Сообщалось, что коалиция поразила центры по производству дронов и склады оружия в подконтрольных хуситам районах в Сане и порту Ходейда, удары наносились с самолетов, кораблей и подводных лодок.

Президент США Джо Байден заявил, что атаки стали ответом на «беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море», которые они совершали в том числе с помощью противокорабельных баллистических ракет. Байден указал, что атака имела оборонительный характер. Он отметил, что удары были совершены силами США и Великобритании при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов.

В свою очередь, глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что страна участвовала в нанесении ракетных ударов по объектам йеменских хуситов ради безопасности своих судов и свободы судоходства в Красном море.

Заместитель министра иностранных дел в правительстве группировки «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи объявил, что США и Великобритания заплатят за нападение на их территории.