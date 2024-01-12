Реклама
Прямой эфир
Мир
Инфляция в Аргентине в 2023 году превысила 210%
Мир
На Украине объяснили проблемы с БПЛА непрофессионализмом чиновников
Мир
Хуситы пообещали отплатить США и Великобритании за атаку на Йемен
Мир
Сунак пообещал направить Украине крупнейшую партию дронов
Мир
Эксперт указал на угрозу инвесторам в случае одобрения США воровства активов РФ
Мир
Отставной генерал США призвал Украину активнее мобилизовывать женщин
Мир
Посольство РФ заявило об отсутствии обращений россиян на фоне ударов по Йемену
Спорт
В Евролиге рассказали о нерушимом этическом подходе к каждому спортсмену
Наука и техника
Ученые предупредили о росте заболеваемости раком среди молодежи по всему миру
Мир
В США начались акции протеста из-за ударов по хуситам в Йемене
Мир
РФ запросила заседание СБ ООН в связи с атаками США и Британии по Йемену
Мир
Россиян попросили воздержаться от посещения Папуа — Новой Гвинеи из-за беспорядков
Мир
МИД Ирана заявил об усилении нестабильности в Йемене из-за ударов по хуситам
Политика
В поддержку самовыдвижения Путина собрали 1,8 млн подписей
Происшествия
Пять человек пострадали при хлопке газа в жилом доме в Ингушетии

МИД РФ назвал удары США и Великобритании по Йемену угрозой миру и безопасности

Захарова назвала удары США и Британии по Йемену авантюрой и угрозой всему миру
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Удары США и Великобритании по объектам йеменских хуситов угрожают глобальному миру и безопасности. Об этом в пятницу, 12 января, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Исходим из того, что данная авантюра сил нелегальной коалиции представляет прямую угрозу глобальному миру и безопасности», — сказала она.

Дипломат подчеркнула, что Россия решительно осуждает безответственные действия Соединенных Штатов и их союзников. По ее словам, столь масштабная военная эскалация в районе Красного моря способна перечеркнуть все позитивные тенденции в процессе йеменского урегулирования. Кроме того, случившееся может еще больше дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке.

Захарова напомнила, что Россия запросила на 12 января срочное заседание Совета безопасности (СБ) ООН, с трибуны которого прозвучат принципиальные оценки РФ на тему противоправных действий англо-американской коалиции.

В этой связи она также призвала международное сообщество решительно осудить нападение на Йемен, которое было предпринято без мандата всемирной организации.

На страже беспорядка: США объявили о военной операции против хуситов
Как отреагирует Иран и удастся ли нормализовать ситуацию в Красном море

Ночью 12 января США и Великобритания провели военную операцию против хуситов в Йемене. Атака была совершена по подконтрольным движению районам страны. В ходе ударов Вашингтон задействовал истребители и крылатые ракеты «Томагавк». Сообщалось, что коалиция поразила центры по производству дронов и склады оружия в подконтрольных хуситам районах в Сане и порту Ходейда, удары наносились с самолетов, кораблей и подводных лодок.

Президент США Джо Байден заявил, что атаки стали ответом на «беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море», которые они совершали в том числе с помощью противокорабельных баллистических ракет. Байден указал, что атака имела оборонительный характер. Он отметил, что удары были совершены силами США и Великобритании при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов.

В свою очередь, глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что страна участвовала в нанесении ракетных ударов по объектам йеменских хуситов ради безопасности своих судов и свободы судоходства в Красном море.

Заместитель министра иностранных дел в правительстве группировки «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи объявил, что США и Великобритания заплатят за нападение на их территории.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024