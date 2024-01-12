Глава МИД Британии назвал причину ракетного удара по хуситам

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что страна вместе с США нанесла ракетные удары по объектам правящего на севере и в центральной части Йемена шиитского движения, поддерживаемого Ираном, «Ансар Алла» (хуситов) для обеспечения безопасности своих судов и свободы судоходства в Красном море. Об этом дипломат сообщил 12 января на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

«Соединенное Королевство и США нанесли прицельные удары по военным объектам хуситов в Йемене. Безопасность британских судов и свобода судоходства по Красному морю имеют первостепенное значение, и именно поэтому мы действуем», — отметил он.

Со своей стороны, премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что нельзя допустить продолжения атак хуситов. По его словам, были предприняты «ограниченные, необходимые и пропорциональные действия в целях самообороны».

«Соединенное Королевство всегда будет выступать за свободу судоходства и свободное движение торговли. Поэтому мы предприняли ограниченные, необходимые и пропорциональные действия в целях самообороны», — цитирует его телеканал Sky News.

Ранее в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что удары по Йемену — пренебрежение международным правом ради эскалации ситуации в регионе. По ее словам, атака осуществилась для эскалации конфликта в регионе ради собственных разрушительных целей США.

Ночью 12 января США и Великобритания провели военную операцию против хуситов в Йемене. Отмечается, что атака была совершена в подконтрольных движению районах страны. В ходе ударов Вашингтон задействовал истребители и крылатые ракеты «Томагавк». Сообщалось, что коалиция поразила центры по производству дронов и склады оружия в подконтрольных хуситам районах в Сане и порту Ходейда, удары наносились с самолетов, кораблей и подводных лодок.

Президент США Джо Байден подтвердил атаки. По его словам, удары стали ответом на «беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море», которые они совершали в том числе с помощью противокорабельных баллистических ракет. Байден указал, что атака имела оборонительный характер. Он отметил, что удары были совершены силами США и Великобритании при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов.

Как позже заявил заместитель министра иностранных дел в правительстве группировки «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи, США и Великобритания заплатят за нападение на их территории.

Россия запросила заседание в СБ ООН 12 января.