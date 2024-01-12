Новая война на Ближнем Востоке: США и Британия ударили по Йемену

США и Великобритания начали военную операцию против йеменских хуситов. Удары нанесли по городам Сана, Ходейда, Таис и Саада. Военные задействовали самолеты, корабли и подлодки, а также крылатые ракеты большой дальности Tomahawk с атомной подлодки Florida. В ответ хуситы пообещали «поджечь весь регион». О том, что известно на данный момент, — в материале «Известий».

Оборонительные атаки

«Эти направленные удары — ясное послание, что США и союзники не потерпят нападений и не позволят угрожать навигации на одном из наиболее критически важных коммерческих направлений», — заявил американский президент Джозеф Байден.

По его словам, «удар США и Великобритании по Йемену носит оборонительный характер». Обстрел хуситов должен продемонстрировать «неотвратимый ответ на враждебные акты против свободы морской навигации» — с декабря 2023 года участились обстрелы международных судов в Красном море, в результате 27 нападений со стороны хуситов пострадали коммерческие суда из более чем 50 стран мира.

Нападения в свою очередь были совершены на фоне войны между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Поддерживающие ХАМАС хуситы наносили удары по судам, которые, по их предположениям, могут быть связаны с Тель-Авивом.

Президент США отметил, что нынешнюю атаку они осуществили при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов, а также добавил, что Вашингтон не исключает дополнительных мер в отношении ближневосточной страны.

Фото: REUTERS/US Central Command

В общей сложности было нанесено несколько десятков ударов по более чем 10 объектам, в том числе по складам с оружием, радиолокационным станциям, ракетным установкам и прибрежным пунктам наблюдения. Для атак использовали истребители и ракеты Tomahawk («Томагавк»), которые запускали с атомной подводной лодки класса «Огайо» USS Florida («Флорида»), прибывшей в регион 23 ноября 2023 года.

Обстрел продолжался около часа, после этого в США заявили, что удары по позициям хуситов «достигли своих целей» и атака завершена. О пострадавших пока не сообщается.

«Сегодняшние действия коалиции посылают хуситам четкий сигнал о том , что им придется нести дальнейшие издержки, если они не прекратят свои незаконные нападения», — заявил американский министр обороны Ллойд Остин. По сведениям CNN, «последней каплей» для решения Белого дома стало нападение на американский корабль 9 января.

Ответ хуситов

С 2002 года Вашингтон нанес около 400 ударов по целям в Йемене. Однако нынешняя операция стала первой с 2016 года.

После американской атаки хуситы объявили мобилизацию в Йемене, а также массово запустили ракеты «земля-земля». По сведениям иранского агентства Tasnim, они попали по американскому кораблю в Красном море.

Фото: REUTERS/Khaled Abdullah

Член йеменского комитета безопасности и обороны Абдулсалам Джахаф пообещал: «Мы не говорим, что будем действовать. Мы примем меры. Запомните всего три моих слова: мы подожжем регион».

В МИДе Йемена назвали удары по стране «агрессивным нападением» с использованием кораблей, подводных лодок и военных самолетов. «Америке и Британии придется быть готовыми заплатить высокую цену и нести все ужасные последствия этой вопиющей агрессии», — отреагировал замминистра Хусейн аль-Эззи.

Представитель руководства хуситов Абдулла бен Амер также пообещал, что по военным базам США и Великобритании на Ближнем Востоке будет нанесен удар, если эти государства продолжат обстреливать Йемен.

«Наши объекты подверглись молниеносным атакам, и мы без колебаний ответим. У нас есть возможности, которые позволяют нам вести законную самооборону», — сказал он.

По данным хуситов, среди пострадавших объектов: авиабаза Аль-Дайлами, к северу от столицы Йемена Саны, районы близ международного аэропорта Ходейда, лагерь Кэлен в Сааде, аэропорт и другие части провинции Таиз, а также аэропорт города Абс.

Фото: REUTERS/US Central Command

Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН. Как сообщили в постпредстве РФ в ООН, провести его предлагается 12 января, в 10:00 по местному времени (18:00 мск).

За два дня до этого Совет безопасности ООН принял резолюцию с требованием к хуситам прекратить атаки. Россия, Китай, Алжир и Мозамбик от голосо вания воздержались. Российский постпред Василий Небензя выразил беспокойство, что США решили «идти по пути одностороннего силового решения проблемы» и призвал признать, что ситуация с хуситами — следствие «беспрецедентно жестокой военной операции Израиля».

Как отреагировали в США

В США подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в эфире Fox News раскритиковал действия Байдена, заявив, что нанесением ударов по Йемену президент втягивает страну в войну.

«У всего этого есть шансы прейти на более высокий уровень. Хуситы недвусмысленно заявили, что, если мы нападем на них, на их территории, они начнут атаковать американцев и американские интересы в регионе. Какой у нас план? Это потенциальный удар, который втягивает нас в войну», — возмутился бывший военный.

По его словам, Байден обязан объяснить американцам, для чего США развязывать этот конфликт.

Президент США Джо Байден Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

В свою очередь журналист и политолог Джон Вароли в беседе с «Известиями» заявил, что удары США и Британии по хуситам в Йемене — пиар-акция для поднятия рейтинга Байдена.

«Похоже, что эта атака в Йемене была сделана ради пиара. Провести несколько взрывов, побомбить, показать всем, как велики США. О, мы перестреляли хуситов и напугали Йемен! А завтра медиа в США будут кричать, как силен Байден», — отметил эксперт.

По его словам, США ничего не могут сделать в Йемене уже давно. Они вместе с Саудовской Аравией 10 лет бомбили его и ничего не добились. Они «убили там тысячи людей, и всё безрезультатно, люди не сдались», полагает Вароли.

После этой атаки, как считает аналитик, кораблям потом придется искать обходные пути в Красном море. А это, в свою очередь, повлечет за собой увеличение цен на транспортировку товара.