Политолог и журналист Вароли назвал последствия удара США по Йемену

Весь мир ополчится на США за глобальное давление на мировую экономику, так как атака Вашингтона на хуситов запустит череду последствий этой акции, в большей степени направленной на PR президента, заявил в беседе с «Известиями» 12 января политолог и экс-журналист The New York Times Джон Вароли.

«Похоже, что эта атака в Йемене была сделала ради PR. Провести несколько взрывов, побомбить, показать всем, как велики США. «О, мы перестреляли хуситов и напугали Йемен», а завтра американские медиа кричат, как силен президент Джо Байден», — заявил он.

Вароли подчеркнул, что США не могут ничего сделать в Йемене. Они вместе с Саудовской Аравией 10 лет бомбили эту страну и ничего не добились. Они убили там тысячи людей — безрезультатно, люди не сдались. Поэтому США продолжат стрелять по Йемену, но они столкнутся и с негативными последствиями своих действий, предупредил эксперт.

«Основное из них — из-за нерешенной ситуации кораблям придется искать обходные пути в Красном море. И это означает, что товары подорожают, цена транспортировки вырастет в разы, а значит, вся мировая экономика столкнется с последствиями. На экономику будет оказано сильное давление — один кризис продолжит следовать за другим», — уверен политолог.

Вароли прогнозирует, что в течение всего года будут новые атаки на хуситов, и они станут на них отвечать и будут защищать свою родину до последнего.

«А что будет делать Байден? Похоже, он не понимает, что ему не нужна еще одна война. Что же произойдет? Весь мир встает против гегемонии США. И это будет глобальной проблемой в течение всего года», — подытожил он.

Ранее этой ночью США и Великобритания провели военную операцию против хуситов в Йемене. Отмечается, что удары совершены в подконтрольных движению районах страны. В ходе ударов Вашингтон задействовал истребители и крылатые ракеты «Томагавк».

Президент США Джо Байден подтвердил атаки на хуситов. Он подчеркнул, что эти удары являются ответом на «беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море», которые они совершали в том числе с помощью противокорабельных баллистических ракет. Также он отметил, что атака имела оборонительный характер.

В ответ на атаки Россия запросила заседание в СБ ООН 12 января.

Как позже заявил заместитель министра иностранных дел в правительстве группировки «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи, США и Великобритания заплатят за нападение на территории хуситов.

Йеменские хуситы начали атаковать корабли в Красном море, по их заявлениям, связанные с Израилем, на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Первое сообщение о такой атаке появилось 3 декабря на сайте UKMTO. Отмечалось, что со стороны Йемена зафиксированы активность БПЛА и возможный взрыв в окрестностях Баб-эль-Мандебского пролива. В тот же день эсминец ВМС США USS Carney был атакован выпущенными из Йемена беспилотниками и ракетами.

Глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале в Красном море операции «Страж процветания», проводимой силами США и ряда других государств. Член политического совета хуситского движения «Ансар Аллах» Мухаммед Али аль-Хуси заявил, что суда стран, которые присоединились к коалиции Соединенных Штатов по защите Красного моря, будут атакованы.