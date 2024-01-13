Небензя назвал удары США и их союзников по Йемену вооруженной агрессией

Удары США и Великобритании по объектам хуситов из движения «Ансар Аллах» в Йемене являются грубейшим нарушением Устава ООН, а псевдоправовые обоснования его в исполнении Белого дома не выдерживают никакой критики, заявил в в ходе заседания Совета Безопасности ООН 12 января постоянный представитель России при организации Василий Небензя.

«Главная задача ООН, закрепленная в ее Уставе, — предотвращать угрозы миру и подавлять акты агрессии или других нарушений мира в соответствии с принципами международного права. С большим сожалением констатируем, что вчера мы столкнулись именно с такой ситуацией: вооруженной агрессией со стороны группы стран против другого государств», — сказал постпред.

Он пояснил, что действия так называемой коалиции грубо нарушают статью 2 Устава ООН, так как являются очередным проявлением военной агрессии коллективного Запада в длинном списке его набегов на настрадавшийся Ближний Восток. По его словам, война на Ближнем Востоке распространяется на Красное море и Аденский залив.

«Вопреки утверждениям западных коллег, массированные удары США и Великобритании по территории Йемена не имеют ничего общего с осуществлением права на самооборону по статье 51 Устава ООН. Статья 51 неприменима к ситуации с коммерческими судами. Право на самооборону не может задействоваться для обеспечения свободы судоходства, что прекрасно известно нашим американским коллегам. При этом никакой санкции СБ ООН по главе 7 Устава на применение силы тоже не было», — сказал дипломат.

Небензя предупредил, что Вашингтон явно не собирается останавливаться на достигнутом, так как в Белом доме заявили о намерении возобновить военные действия в случае, «если усмотрят новые угрозы».

«Не нужно быть прозорливым, чтобы понимать: и эти угрозы, и меры по реагированию на них США будут определять произвольно, без малейшей оглядки на международное право. <...> Призываем международное сообщество выступить с решительным осуждением предпринятого группой стран во главе с США без мандата ООН нападения на Йемен. Разделяем высказанные нашими региональными партнерами озабоченности в этой связи и призываем к активизации международных усилий в целях недопущения дальнейшей эскалации насилия на Ближнем Востоке», — сказал постпред РФ при ООН.

Ранее в этот день Россия осудила удары США и Великобритании по Йемену и назвала их нелегитимными. Официальный представитель МИД РФ назвала данную атаку угрозой миру и безопасности, в связи с чем Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН.

Также в этот день американский президент Джо Байден в письме к конгрессу подробно описал причины авиаударов по Йемену и заявил, что были предприняты «адекватные ситуации действия». Так, США и союзники предприняли необходимые и соразмерные меры в соответствии с международным правом, подчеркнул он.

Также 12 января представитель Пентагона рассказал подробности о ночном ударе по Йемену. США и союзники ударили почти по 30 различным объектам Йемена за ночь, использовав более 150 боеприпасов. Однако большого числа жертв в результате авиаударов США не ожидают, поскольку атакованные цели располагались в незаселенных районах.

О начале ударов США и Великобритании по объектам хуситов в Йемене в ночь на 12 января сообщил телеканал Al Arabiya. Удары истребителями и крылатыми ракетами «Томагавк» были совершены в подконтрольных движению районах страны.

После этого президент США Джо Байден подтвердил атаки. Он назвал удары ответом на «беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море» и отметил, что атака имела оборонительный характер. Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что удары коалиции были направлены на военную инфраструктуру движения.

Как позже заявил заместитель министра иностранных дел в правительстве группировки «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи, США и Великобритания заплатят за нападение.