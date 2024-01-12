В Кремле осудили удары США и Великобритании по Йемену

Россия осуждает удары США и Великобритании по Йемену и не считает их легитимными. Об этом в пятницу, 12 января, сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы их осуждаем», — сказал он.

Песков напомнил, что принятая накануне Совбезом ООН резолюция с требованием от йеменских хуситов немедленного прекратить атаки на суда в Красном море не предоставляет западной коалиции права на авиаудары.

В этой связи он указал на провал попытки США и Британии обосновать свои действия в рамках международного права.

При этом Песков добавил, что в Кремле неоднократно призывали хуситов отказаться от ударов по международным торговым судам, поскольку российская сторона считает подобную практику неверной.

Ночью 12 января США и Великобритания провели военную операцию против хуситов в Йемене. Атака была совершена по подконтрольным движению районам страны. Вашингтон задействовал истребители и крылатые ракеты «Томагавк». Сообщалось, что коалиция поразила центры по производству дронов и склады оружия в подконтрольных хуситам районах в Сане и порту Ходейда, удары наносились с самолетов, кораблей и подводных лодок.

Президент США Джо Байден заявил, что атака стала ответом на нападения хуситов на международные морские суда в Красном море, и указал, что мера имела оборонительный характер. По его словам, удары были совершены при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов.

Замминистра иностранных дел в правительстве группировки «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи объявил, что США и Великобритания заплатят за нападение. По информации представителя вооруженных сил хуситов Яхьи Сариа, по Йемену нанесли 73 удара, в результате погибли пять бойцов группировки, а еще шесть ранены.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала удары по Йемену угрозой миру и безопасности. В связи с ними Россия запросила на 12 января срочное заседание Совета Безопасности (СБ) ООН.

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