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СБ ООН не принял поправки РФ к осуждающей атаки на суда в Красном море резолюции

СБ ООН принял резолюцию США с осуждением атак на суда в Красном море
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Фото: REUTERS/Houthi Military Media
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Совет Безопасности ООН не принял поправки России к проекту резолюции США и Японии, которая требует от йеменских хуситов немедленного прекращения атак на суда в Красном море. Об этом сообщило «РИА Новости» ночью в четверг, 11 января.

По словам постпреда РФ при организации Василия Небензи, резолюция США политизирована, с ее помощью Вашингтон хочет легитимизировать действия своей коалиции в Красном море. Москва предлагала три поправки к тексту, в частности пункт о том, что ни одно из положений документа не должно становиться прецедентом или устанавливать новые нормы международного права.

Также Москва подчеркивала необходимость устранения коренных причин напряженности в регионе, «в частности конфликт в секторе Газа». Кроме того, РФ предлагала заменить тезис о праве государств-членов защищать свои суда от нападений положением, гласящим о применении прав государств-членов действовать в соответствии с международным правом.

США и Великобритания проголосовали против всех трех российских поправок. При этом за саму резолюцию проголосовали 11 стран, воздержались четыре — Россия, Китай, Алжир и Мозамбик.

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Ранее, 4 января, постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что атаки на гражданские суда в Красном море, осуществляемые йеменским движением хуситов «Ансар Аллах», должны быть прекращены. По словам дипломата, свободное и безопасное судоходство в регионе является залогом устойчивых поставок гуманитарных грузов.

На фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке йеменские хуситы начали атаковать корабли в Красном море, по их заявлениям, связанные с Израилем. Первое сообщение о такой атаке появилось 3 декабря на сайте UKMTO. Отмечалось, что со стороны Йемена зафиксированы активность БПЛА и возможный взрыв в окрестностях Баб-эль-Мандебского пролива. В тот же день эсминец ВМС США USS Carney был атакован выпущенными из Йемена беспилотниками и ракетами.

19 декабря глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале в Красном море операции «Страж процветания», проводимой силами США и ряда других государств. В тот же день член политического совета хуситского движения «Ансар Аллах» Мухаммед Али аль-Хуси заявил, что суда стран, которые присоединились к коалиции Соединенных Штатов по защите Красного моря, будут атакованы.

20 декабря глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что страны Европейского союза присоединятся к операции США.

29 декабря американский эсминец перехватил у берегов Йемена беспилотник и противокорабельную ракету, о чем сообщили в Центральном командовании Пентагона. Там уточнили, что никаких повреждений ни одному из 18 кораблей в этом районе нанесено не было.

Позднее, 31 декабря, центральное командование Пентагона указало, что контейнеровоз Hangzhou под флагом Сингапура подвергся обстрелу в южной части Красного моря. Отмечалось, что контейнеровоз не получил повреждений и остался в мореходном состоянии, о пострадавших также не сообщалось. Хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» взяли на себя ответственность за удар противокорабельными ракетами по контейнеровозу Hangzhou.

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