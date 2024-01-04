Постпред РФ при ООН призвал хуситов не создавать угрозу судам в Красном море

Атаки на гражданские суда в Красном море, осуществляемые йеменским движением хуситов «Ансар Аллах», должны быть прекращены. Об этом 4 января заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Он также призвал руководство йеменского движения к сдержанности и ответственному поведению. По словам Небензи, свободное и безопасное судоходство в регионе является залогом устойчивых поставок гуманитарных грузов.

«Категорически осуждаем атаки на гражданские суда, ставящие под угрозу не только свободу и безопасность судоходства, но и жизни, и здоровье моряков», — сказал он.

Кроме того, постпред потребовал от хуситов освобождения судна Galaxy Leader и его экипажа.

Ранее в этот день Небензя заявил, что ситуация в Красном море является прямой проекцией происходящего в секторе Газа. Постпред также указал на то, что новый конфликт на Ближнем Востоке является частью геополитической игры США.

До этого, 2 января, сообщалось, что сторонники хуситов из йеменского движения «Ансар Аллах» запустили две крылатые ракеты по американскому военному кораблю в Красном море, но не попали.

Центральное командование Пентагона 31 декабря указало, что контейнеровоз Hangzhou под флагом Сингапура подвергся обстрелу в южной части Красного моря. Отмечалось, что контейнеровоз не получил повреждений и остался в мореходном состоянии. О пострадавших не сообщалось. Хуситы также взяли на себя ответственность за удар противокорабельными ракетами по контейнеровозу Hangzhou.

Глава Пентагона Ллойд Остин 19 декабря объявил о начале в Красном море операции «Страж процветания», проводимой силами США и ряда других государств. В тот же день член политического совета хуситского движения «Ансар Аллах» Мухаммед Али аль-Хуси заявил, что суда стран, которые присоединились к коалиции Соединенных Штатов по защите Красного моря, будут атакованы. В свою очередь глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель 20 декабря сообщил, что страны Европейского союза присоединятся к операции США.

Судно Galaxy Leader было захвачено хуситами «Ансар Аллах» недалеко от побережья Персидского залива 19 ноября. На его борту находятся 25 человек. Члены экипажа являются гражданами Болгарии, Украины, Филиппин, Мексики и Румынии. Известно также, что судно принадлежит японской компании Nippon Yusen KK, более известной как NYK Line.

Йеменские хуситы начали атаковать корабли в Красном море, по их заявлениям связанные с Израилем, на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.