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Хуситы взяли ответственность за ракетный удар по контейнеровозу Maersk Hangzhou

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Фото: Global Look Press/Hani Al-Ansi
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Хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» взяли на себя ответственность за удар противокорабельными ракетами по контейнеровозу Hangzhou, принадлежащему датской компании Maersk. Об этом заявил официальный представитель движения Яхья Сариа в воскресенье, 31 декабря.

«Военно-морским силам ВС Йемена удалось провести военную операцию по контейнеровозу Maersk Hangzhou, направлявшемуся в порты оккупированной Палестины, соответствующими корабельными ракетами», — приводятся его слова в Telegram-канале движения.

Отмечается, что «операция по нацеливанию была предпринята, после того как экипаж корабля отказался реагировать на предупредительные звонки йеменских военно-морских сил».

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О том, что контейнеровоз Hangzhou под флагом Сингапура подвергся обстрелу в южной части Красного моря, сообщило центральное командование Пентагона ранее в воскресенье. При этом отмечалось, что контейнеровоз не получил повреждений и остался в мореходном состоянии, о пострадавших также не сообщалось.

На фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке йеменские хуситы начали атаковать корабли в Красном море, по их заявлениям, связанные с Израилем. Первое сообщение о такой атаке появилось 3 декабря на сайте UKMTO. Отмечалось, что со стороны Йемена зафиксированы активность БПЛА и возможный взрыв в окрестностях Баб-эль-Мандебского пролива. В тот же день эсминец ВМС США USS Carney был атакован выпущенными из Йемена беспилотниками и ракетами.

Позднее, 19 декабря, глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале в Красном море операции «Страж процветания», проводимой силами США и ряда других государств. В тот же день член политического совета хуситского движения «Ансар Аллах» Мухаммед Али аль-Хуси заявил, что суда стран, которые присоединились к коалиции Соединенных Штатов по защите Красного моря, будут атакованы.

20 декабря глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что страны Европейского союза присоединятся к операции США.

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