Хуситы взяли ответственность за ракетный удар по контейнеровозу Maersk Hangzhou

Хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» взяли на себя ответственность за удар противокорабельными ракетами по контейнеровозу Hangzhou, принадлежащему датской компании Maersk. Об этом заявил официальный представитель движения Яхья Сариа в воскресенье, 31 декабря.

«Военно-морским силам ВС Йемена удалось провести военную операцию по контейнеровозу Maersk Hangzhou, направлявшемуся в порты оккупированной Палестины, соответствующими корабельными ракетами», — приводятся его слова в Telegram-канале движения.

Отмечается, что «операция по нацеливанию была предпринята, после того как экипаж корабля отказался реагировать на предупредительные звонки йеменских военно-морских сил».

О том, что контейнеровоз Hangzhou под флагом Сингапура подвергся обстрелу в южной части Красного моря, сообщило центральное командование Пентагона ранее в воскресенье. При этом отмечалось, что контейнеровоз не получил повреждений и остался в мореходном состоянии, о пострадавших также не сообщалось.

На фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке йеменские хуситы начали атаковать корабли в Красном море, по их заявлениям, связанные с Израилем. Первое сообщение о такой атаке появилось 3 декабря на сайте UKMTO. Отмечалось, что со стороны Йемена зафиксированы активность БПЛА и возможный взрыв в окрестностях Баб-эль-Мандебского пролива. В тот же день эсминец ВМС США USS Carney был атакован выпущенными из Йемена беспилотниками и ракетами.

Позднее, 19 декабря, глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале в Красном море операции «Страж процветания», проводимой силами США и ряда других государств. В тот же день член политического совета хуситского движения «Ансар Аллах» Мухаммед Али аль-Хуси заявил, что суда стран, которые присоединились к коалиции Соединенных Штатов по защите Красного моря, будут атакованы.

20 декабря глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что страны Европейского союза присоединятся к операции США.