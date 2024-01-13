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Байден назвал атаки на Йемен соответствующими Уставу ООН и международному праву

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Kyle Mazza
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США предприняли «адекватные ситуации действия», реализуя право страны на самооборону, согласно Уставу ООН и международному праву, написал американский президент Джо Байден 12 января в обращении к конгрессу по поводу ночных авиаударов по территории Йемена.

«Мы предприняли необходимые и соразмерные действия в соответствии с международным правом и в порядке осуществления неотъемлемого права Соединенных Штатов на самооборону, отраженного в статье 51 Устава Организации Объединенных Наций. Соединенные Штаты готовы предпринять дальнейшие действия, по мере необходимости и уместности, для устранения дальнейших угроз или нападений», — заявил Байден в обращении к конгрессу.

Он начал с предисловия о том, как с ноября 2023 года базирующиеся в Йемене боевики-хуситы совершили серию нападений на Вооруженные силы США, включая корабли и авиацию, морское коммерческое судоходство, действующее в Красном море, Баб-эль-Мандебском проливе и Аденском заливе.

9 января 2024 года боевики-хуситы совершили, как выразился Байден, крупнейшее нападение в Красном море, применив многочисленные беспилотные летательные аппараты, противокорабельные крылатые и баллистические ракеты, нацеленные на корабли ВМС США и Соединенного Королевства.

На следующий день Совет Безопасности ООН принял резолюцию, требующую от хуситов немедленно прекратить нападения, однако те продолжают представлять угрозу для Вооруженных сил США, военных судов, а также иных видов морских перевозок в регионе, напомнил глава Белого дома.

«11 января 2024 года по моему указанию силы США в рамках многонациональной операции совместно с Соединенным Королевством при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов нанесли отдельные удары по объектам в Йемене, которые способствуют нападениям боевиков-хуситов в регионе Красного моря. Эти объекты включают радиолокационные станции воздушного и берегового наблюдения, пусковые установки беспилотных летательных аппаратов и космодромы, а также объекты и стартовые площадки крылатых и баллистических ракет», — пояснил Байден конгрессу.

Он добавил, что удары были нанесены с целью сдерживания и ослабления способности хуситов нападать в дальнейшем и были нанесены так, чтобы ограничить риск эскалации и избежать жертв среди гражданского населения.

Американский президент заверил, что руководил авиаударами по Йемену, чтобы защитить персонал и активы, ослабить и подорвать способность боевиков совершать будущие нападения на США и суда в регионе Красного моря.

Ранее в этот день журналисты пула Белого дома сообщили, как американский президент зашел в Nowhere Coffee, где примерно 10 посетителей задали ему вопросы. Один из них спросил, готов ли Байден продолжать бомбардировки хуситов, если атаки не прекратятся.

«Мы обязательно ответим хуситам, если они продолжат это возмутительное поведение», — ответил президент США.

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12 января представитель Пентагона рассказал подробности о ночном ударе по Йемену. США и союзники ударили почти по 30 различным объектам Йемена за ночь, использовав более 150 боеприпасов. Однако большого числа жертв в результате авиаударов США не ожидают, поскольку атакованные цели располагались в незаселенных районах.

О начале ударов США и Великобритании по объектам хуситов в Йемене в ночь на 12 января сообщил телеканал Al Arabiya. Удары истребителями и крылатыми ракетами «Томагавк» были совершены в подконтрольных движению районах страны.

После этого президент США Джо Байден подтвердил атаки. Он назвал удары ответом на «беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море» и отметил, что атака имела оборонительный характер. Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что удары коалиции были направлены на военную инфраструктуру движения.

Как позже заявил заместитель министра иностранных дел в правительстве группировки «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи, США и Великобритания заплатят за нападение.

В свою очередь, Россия осудила удары США и Великобритании по Йемену и не считает их легитимными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала данную атаку угрозой миру и безопасности. В связи с чем Россия запросила на 12 января срочное заседание Совета Безопасности ООН.

Йеменские хуситы атаковали корабли в Красном море с конца 2023 года. По их заявлениям, суда были связаны с Израилем и атаки совершались на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Первое сообщение о такой атаке появилось 3 декабря на сайте UKMTO. Со стороны Йемена были зафиксированы активность БПЛА и возможный взрыв в окрестностях Баб-эль-Мандебского пролива. В тот же день эсминец ВМС США USS Carney был атакован выпущенными из Йемена беспилотниками и ракетами.

В конце декабря глава Пентагона объявил о начале в Красном море операции «Страж процветания», проводимой силами США и ряда других государств. Член политического совета хуситского движения «Ансар Аллах» Мухаммед Али аль-Хуси заявил, что суда стран, которые присоединились к коалиции Соединенных Штатов по защите Красного моря, будут атакованы.

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