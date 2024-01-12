Представитель Пентагона раскрыл подробности атаки на Йемен

США и союзники ударили почти по 30 различным объектам Йемена за ночь, использовав более 150 боеприпасов, заявил 12 января высокопоставленный представитель Пентагона. Эти цифры выше, чем сообщалось ранее, отметил портал Devdiscourse.

В ходе первой волны были атакованы 16 локаций, затем союзники разбомбили еще 12.

Глава оперативного отдела Объединенного штаба генерал-лейтенант Дуглас Симс заявил журналистам, что он не ожидает большого числа жертв в результате ударов по Йемену в четверг, поскольку атакованные цели располагались в незаселенных районах.

Симс добавил, что Вашингтон ожидает от хуситов попыток нанести ответный удар и напомнил: ранее в тот же день группировка выпустила противокорабельную баллистическую ракету, которая не попала ни в один корабль. При этом американская сторона готова к возможному ответу Йемена и готова на него реагировать.

Генерал-лейтенант также отметил, что США уверены в ослаблении возможностей хуситов и теперь они наверняка не смогут действовать, как в предыдущие дни.

«Мы применили ряд самолетов ВМС США из авиакрыла Третьей авианосной ударной группы «Эйзенхауэр», корабли Gravely, Philippines Sea и Mason — это или крейсеры или эсминцы с управляемыми крылатыми ракетами. И, наконец, подводная лодка класса «Огайо», несущая управляемое ракетное вооружение, также приняла участия в ударах прошлой ночи», — цитирует его «РИА Новости» в ходе закрытого брифинга.

О начале ударов США и Великобритании по объектам хуситов в Йемене в ночь на 12 января сообщил телеканал Al Arabiya. Удары истребителями и крылатыми ракетам «Томагавк» были совершены в подконтрольных движению районах страны.

После этого президент США Джо Байден подтвердил атаки. Он назвал удары ответом на «беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море» и отметил, что атака имела оборонительный характер. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что удары коалиции были направлены на военную инфраструктуру движения.

Как позже заявил заместитель министра иностранных дел в правительстве группировки «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи, США и Великобритания заплатят за нападение.

В свою очередь, Россия осудила удары США и Великобритании по Йемену и не считает их легитимными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала данную атаку угрозой миру и безопасности. В связи с чем Россия запросила на 12 января срочное заседание Совета Безопасности ООН.

Йеменские хуситы атаковали корабли в Красном море с конца 2023 года. По их заявлениям, суда были связаны с Израилем, и атаки совершались на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Первое сообщение о такой атаке появилось 3 декабря на сайте UKMTO. Со стороны Йемена были зафиксированы активность БПЛА и возможный взрыв в окрестностях Баб-эль-Мандебского пролива. В тот же день эсминец ВМС США USS Carney был атакован выпущенными из Йемена беспилотниками и ракетами.

В конце декабря глава Пентагона объявил о начале в Красном море операции «Страж процветания», проводимой силами США и ряда других государств. Член политического совета хуситского движения «Ансар Аллах» Мухаммед Али аль-Хуси заявил, что суда стран, которые присоединились к коалиции Соединенных Штатов по защите Красного моря, будут атакованы.