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Небензя назвал удары США и их союзников по Йемену вооруженной агрессией

СМИ сообщили о новой атаке США и Британии на Йемен

СМИ: США и Великобритания нанесли новый удар по Йемену
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Фото: REUTERS/UK MOD/Handout
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США и Великобритания вновь наносят удары по объектам в Йемене. Об этом 13 января сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что атака пришлась на столицу страны Сану. Об атаке также сообщает и йеменский телеканал Al Masirah.

Другие подробности произошедшего не приводятся. Официальных заявлений также пока не поступало.

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В тот же день постпред России при ООН Василий Небензя во время заседания СБ ООН заявил, что удары США и Великобритании по объектам хуситов из движения «Ансар Аллах» в Йемене являются грубейшим нарушением Устава ООН, а псевдоправовые обоснования его в исполнении Белого дома не выдерживают никакой критики.

Накануне Россия осудила удары США и Великобритании по Йемену и назвала их нелегитимными. Официальный представитель МИД РФ назвала данную атаку угрозой миру и безопасности, в связи с чем Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН.

Американский президент Джо Байден в письме к конгрессу подробно описал причины авиаударов по Йемену и заявил, что были предприняты «адекватные ситуации действия». Так, США и союзники предприняли необходимые и соразмерные меры в соответствии с международным правом, подчеркнул он.

Первые удары США и Великобритании по объектам хуситов в Йемене произошли в ночь на 12 января. Удары истребителями и крылатыми ракетами «Томагавк» были совершены в подконтрольных движению районах страны.

Джо Байден подтвердил атаки. Он назвал удары ответом на «беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море» и отметил, что атака имела оборонительный характер. Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что удары коалиции были направлены на военную инфраструктуру движения.

Как позже заявил заместитель министра иностранных дел в правительстве группировки «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи, США и Великобритания заплатят за нападение.

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