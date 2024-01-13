СМИ сообщили о новой атаке США и Британии на Йемен
США и Великобритания вновь наносят удары по объектам в Йемене. Об этом 13 января сообщает агентство Reuters.
Отмечается, что атака пришлась на столицу страны Сану. Об атаке также сообщает и йеменский телеканал Al Masirah.
Другие подробности произошедшего не приводятся. Официальных заявлений также пока не поступало.
В тот же день постпред России при ООН Василий Небензя во время заседания СБ ООН заявил, что удары США и Великобритании по объектам хуситов из движения «Ансар Аллах» в Йемене являются грубейшим нарушением Устава ООН, а псевдоправовые обоснования его в исполнении Белого дома не выдерживают никакой критики.
Накануне Россия осудила удары США и Великобритании по Йемену и назвала их нелегитимными. Официальный представитель МИД РФ назвала данную атаку угрозой миру и безопасности, в связи с чем Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН.
Американский президент Джо Байден в письме к конгрессу подробно описал причины авиаударов по Йемену и заявил, что были предприняты «адекватные ситуации действия». Так, США и союзники предприняли необходимые и соразмерные меры в соответствии с международным правом, подчеркнул он.
Первые удары США и Великобритании по объектам хуситов в Йемене произошли в ночь на 12 января. Удары истребителями и крылатыми ракетами «Томагавк» были совершены в подконтрольных движению районах страны.
Джо Байден подтвердил атаки. Он назвал удары ответом на «беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море» и отметил, что атака имела оборонительный характер. Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что удары коалиции были направлены на военную инфраструктуру движения.
Как позже заявил заместитель министра иностранных дел в правительстве группировки «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи, США и Великобритания заплатят за нападение.