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СМИ сообщили о пожаре на атакованном хуситами у Йемена сухогрузе США

Sky News: на атакованном хуситами судне США в Аденском заливе вспыхнул пожар
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Фото: REUTERS/Khaled Abdullah
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Пожар вспыхнул на американском сухогрузе, по которому в понедельник, 15 января, хуситы нанесли ракетный удар в Аденском заливе у берегов Йемена. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на данные британской компании по управлению морскими рисками Ambrey.

«Попадание ракеты вызвало пожар в трюме корабля, ходящего под флагом Маршалловых островов и принадлежащего США, но судно остается мореходным», — отмечается в материале. Информации о жертвах к настоящему времени нет.

В Ambrey считают, что атака была «направлена ​​против интересов США в ответ на военные удары США по позициям хуситов в Йемене».

Со стороны хуситов никаких комментариев об этом ударе пока не поступало.

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О том, что по американскому сухогрузу в Аденском заливе нанесен удар баллистической ракетой центральное командование США сообщило ранее в этот день. Отмечалось, что речь идет о судне Gibraltar Eagle компании Eagle Bulk. В результате атаки сухогруз получил незначительные повреждения и вскоре продолжило путь свой. Агентство морских торговых операций Великобритании уточнило, что удар произошел на расстоянии 95 морских миль (176 км) к юго-востоку от Адена.

Также в понедельник сообщалось, что эсминец ВМС США Laboon сбил выпущенную с территории Йемена ракету в небе над Красным морем в районе побережья Ходейды. В свою очередь, высокопоставленный лидер хуситов Али аль-Кахум пригрозил американцам и их союзникам стратегическим поражением. Народ Йемена и его лидеры полностью готовы к прямой, тотальной войне с США и к защите палестинцев в конфликте с Израилем, добавил он.

Хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе с ноября 2023 года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. В ночь на 12 января США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов, как утверждалось, для защиты международных морских судов. Белый дом заявил, что атака, совершенная в подконтрольных движению районах страны, имела оборонительный характер

О повторной атаке США на позиции хуситов в Йемене стало известно уже 13 января. В Пентагоне целью новой атаки на Йемен назвали радар хуситов. Президент США Джо Байден заявил, что коалиция приняла необходимые и соразмерные меры в соответствии с международным правом и Уставом ООН.

После этого заместитель министра иностранных дел в правительстве группировки «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи заявил, что США и Великобритания заплатят за нападение.

Россия осудила удары США и Великобритании по Йемену и назвала их нелегитимными.

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