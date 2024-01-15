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Лидер хуситов Али аль-Кахум пригрозил США тотальной войной

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Фото: Global Look Press/Hani Al-Ansi
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Хуситы уверены, что смогут нанести США стратегическое поражение в случае продолжения противостояния, сообщила 15 января газета The Times of Israel.

«После этой агрессии Йемен станет кладбищем для американцев, они покинут регион униженными», — заявил высокопоставленный лидер хуситов Али аль-Кахум.

По его словам, американцев и их союзников ожидают стратегические и болезненные поражения. Народ Йемена и его лидеры полностью готовы к прямой, тотальной войне с США и к защите палестинцев, добавил он.

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Хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе с ноября 2023 года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. В ночь на 12 января США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов, как утверждалось, для защиты международных морских судов. Белый дом заявил, что атака, совершенная в подконтрольных движению районах страны, имела оборонительный характер

О повторной атаке США на позиции хуситов в Йемене стало известно уже 13 января. В Пентагоне целью новой атаки на Йемен назвали радар хуситов. Президент США Джо Байден заявил, что коалиция приняла необходимые и соразмерные меры в соответствии с международным правом и Уставом ООН.

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел в правительстве группировки «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи заявил, что США и Великобритания заплатят за нападение.

Россия осудила удары США и Великобритании по Йемену и назвала их нелегитимными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала данную атаку угрозой миру и безопасности.

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