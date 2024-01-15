Хуситы нанесли удар по американскому сухогрузу в Аденском заливе

Хуситы нанесли удар баллистической ракетой по американскому сухогрузу в Аденском заливе у берегов Йемена. Об этом в понедельник, 15 января, сообщает CNN со ссылкой на центральное командование США.

По данным американских военных, речь идет о судне Gibraltar Eagle компании Eagle Bulk, которое следовало под флагом Маршалловых островов. В результате сухогруз получил незначительные повреждения, пострадавших нет. После этого судно продолжило путь.

Агентство морских торговых операций Великобритании уточнило, что удар произошел на расстоянии 95 морских миль (176 км) к юго-востоку от Адена.

Ранее в этот день эсминец ВМС США Laboon сбил выпущенную с территории Йемена ракету в небе над Красным морем в районе побережья Ходейды. О разрушениях или пострадавших не сообщалось. В свою очередь, высокопоставленный лидер хуситов Али аль-Кахум пригрозил американцам и их союзникам стратегическим поражением.

Хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе с ноября 2023 года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. В ночь на 12 января США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов, как утверждалось, для защиты международных морских судов. Белый дом заявил, что атака, совершенная в подконтрольных движению районах страны, имела оборонительный характер

О повторной атаке США на позиции хуситов в Йемене стало известно уже 13 января. В Пентагоне целью новой атаки на Йемен назвали радар хуситов. Президент США Джо Байден заявил, что коалиция приняла необходимые и соразмерные меры в соответствии с международным правом и Уставом ООН.

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел в правительстве группировки «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи заявил, что США и Великобритания заплатят за нападение.

Россия осудила удары США и Великобритании по Йемену и назвала их нелегитимными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала данную атаку угрозой миру и безопасности.