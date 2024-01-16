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Хуситы подтвердили удар по сухогрузу у берегов Йемена

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Фото: Global Look Press/Cfoto
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Хуситы подтвердили факт ракетной атаки на сухогруз Zografia, который следовал под флагом Мальты у берегов Йемена. Об этом 16 января заявил представитель движения Яхья Сариа в социальной сети X (бывш. Twitter).

По его словам, судно направлялось в порты Палестины и не реагировало на «предупредительные сигналы».

После этого по сухогрузу было выпущено несколько ракет, которые попали в цель, утверждает Сариа.

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Об очередной атаке на судно у берегов Йемена ранее в этот день сообщили представители ВМС Британии. Позже британская компания по обеспечению безопасности Ambrey подтвердила это, сообщив о попадании ракеты в некое судно под флагом Мальты, которое получило незначительные повреждения.

Хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе с ноября 2023 года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. В ночь на 12 января США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов. Белый дом заявил, что атака, совершенная в подконтрольных движению районах страны, имела оборонительный характер. Также тогда утверждалось, что удары были для защиты международных судов.

О повторной атаке США на позиции хуситов в Йемене стало известно уже 13 января. В Пентагоне целью новых ударов по Йемену назвали радар хуситов. Президент США Джо Байден тогда заявил, что коалиция приняла необходимые и соразмерные меры в соответствии с международным правом и Уставом ООН.

В свою очередь замминистра иностранных дел в правительстве группировки «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи заявил, что США и Великобритания заплатят за нападение.

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