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ВМС Британии сообщили о новом нападении на судно у берегов Йемена
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ВМС Британии сообщили о новом нападении на судно у берегов Йемена

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/PPI
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У берегов Йемена произошел новый случай атаки на судно. Информация об этом появилась в аккаунте ВМС Великобритании в соцсети X (бывш. Twitter) 16 января.

Уточняется, что инцидент произошел сегодня в 11:00 по местному времени.

«UKMTO получило сообщение об инциденте примерно в 100 км к северо-западу от Салифа, Йемен», — указано в публикации.

Сообщается, что власти проводят расследование.

Суднам рекомендуют совершать транзит с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности.

Позже британская компания по обеспечению безопасности Ambrey подтвердила случившееся, сообщив о попадании ракеты в судно под флагом Мальты у берегов Йемена. Об этом сообщает Reutures. Судно получило повреждения, которые не помешали ему продолжить путь.

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Закрытое заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Йемене пройдет 16 января. Ожидается, что докладчиком на заседании по внутрийеменскому урегулированию выступит специальный посланник генсека ООН по Йемену Ханс Грюнберг. Также планируется доклад помощника генсека по гуманитарным вопросам Джойс Мсуя.

Ранее, 15 января, центральное командование США сообщало, что по американскому сухогрузу в Аденском заливе нанесен удар баллистической ракетой. В результате атаки на судно Gibraltar Eagle компании Eagle Bulk сухогруз получил незначительные повреждения. Сообщалось, что тогда на американском сухогрузе вспыхнул пожар.

Хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе с ноября 2023 года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. В ночь на 12 января США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов. Белый дом заявил, что атака, совершенная в подконтрольных движению районах страны, имела оборонительный характер. Также тогда утверждалось, что удары были для защиты международных судов.

О повторной атаке США на позиции хуситов в Йемене стало известно уже 13 января. В Пентагоне целью новых ударов по Йемену назвали радар хуситов. Президент США Джо Байден тогда заявил, что коалиция приняла необходимые и соразмерные меры в соответствии с международным правом и Уставом ООН.

После этого заместитель министра иностранных дел в правительстве группировки «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи заявил, что США и Великобритания заплатят за нападение.

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