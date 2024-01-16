Закрытое заседание СБ ООН по Йемену пройдет 16 января

Закрытое заседание Совета Безопасности (СБ) ООН по ситуации в Йемене пройдет во вторник, 16 января.

Данное заседание является ежемесячным, однако, скорее всего, из-за последних событий в ходе него также будут обсуждаться удары США и Великобритании по целям в этой стране.

Ожидается, что докладчиком на заседании по внутрийеменскому урегулированию выступит специальный посланник генсека ООН по Йемену Ханс Грюнберг. Также планируется доклад помощника генсека по гуманитарным вопросам Джойс Мсуя.

В ночь на 12 января США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов, как утверждалось, для защиты международных морских судов. Белый дом заявил, что атака, совершенная в подконтрольных движению районах страны, имела оборонительный характер.

О повторной атаке США на позиции хуситов в Йемене стало известно уже 13 января. В Пентагоне целью новой атаки на Йемен назвали радар хуситов. Президент США Джо Байден заявил, что коалиция приняла необходимые и соразмерные меры в соответствии с международным правом и Уставом ООН.

Хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе с ноября 2023 года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа.

15 января центральное командование США сообщило, что по американскому сухогрузу в Аденском заливе нанесен удар баллистической ракетой. Отмечалось, что речь идет о судне Gibraltar Eagle компании Eagle Bulk.

В этот же день стало известно, что эсминец ВМС США Laboon сбил выпущенную с территории Йемена ракету в небе над Красным морем в районе побережья Ходейды. В свою очередь, высокопоставленный лидер хуситов Али аль-Кахум пригрозил американцам и их союзникам стратегическим поражением. Народ Йемена и его лидеры полностью готовы к прямой, тотальной войне с США и к защите палестинцев в конфликте с Израилем, добавил он.

Россия осудила удары США и Великобритании по Йемену и назвала их нелегитимными.