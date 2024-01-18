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СМИ сообщили о нанесении США и Британией ударов по позициям хуситов в Йемене

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Фото: Global Look Press/Wang Shang
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США и Великобритания снова нанесли ракетные удары по подконтрольной хуситам территории Йемена. Об этом в четверг, 18 января, сообщил телеканал Al Masirah.

Один из американских чиновников подтвердил телеканалу CBS News нанесение ударов по Йемену.

«По словам чиновника, удары были нанесены по нескольким объектам [хуситов], которые были предназначены для проведения атак», — указывается в материале канала.

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Накануне, 17 января, йеменское движение хуситов «Ансар Аллах» нанесло ракетный удар по американскому судну Genco Picardy в Аденском заливе.

Хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе с ноября 2023 года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. В ночь на 12 января США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов. Белый дом заявил, что атака, совершенная в подконтрольных движению районах страны, имела оборонительный характер. Также тогда утверждалось, что удары были для защиты международных судов.

О повторной атаке США на позиции хуситов в Йемене стало известно уже 13 января. В Пентагоне целью новых ударов по Йемену назвали радар хуситов. Президент США Джо Байден тогда заявил, что коалиция приняла необходимые и соразмерные меры в соответствии с международным правом и Уставом ООН.

В свою очередь, замминистра иностранных дел в правительстве группировки «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи заявил, что США и Великобритания заплатят за нападение.

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