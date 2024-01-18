Хуситы атаковали американское судно в Аденском заливе

Йеменское движение хуситов «Ансар Аллах» нанесло ракетный удар по американскому судну Genco Picardy в Аденском заливе. Об этом 17 января заявил военный представитель движения Яхья Сариа.

«Военно-морские силы Йемена провели операцию, в рамках которой американское судно Genco Picardy было атаковано в Аденском заливе несколькими противокорабельными ракетами», — сказал он в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.

По словам представителя движения, хуситы зафиксировали прямое попадание в судно.

Ранее в этот день Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) сообщил, что беспилотник атаковал судно у берегов йеменского Адена, что привело к пожару на борту корабля. О предыдущем нападении на судно в Красном море сообщалось накануне. Ответственность за нее тогда взяли на себя хуситы, которые подтвердили факт ракетной атаки на следовавший под флагом Мальты сухогруз Zografia.

15 января центральное командование США сообщило, что по американскому сухогрузу в Аденском заливе нанесен удар баллистической ракетой. По данным телеканала Sky News, на американском сухогрузе вспыхнул пожар. Шиитское движение «Ансар Алла» подтвердило проведение ракетной атаки на корабль США в Аденском заливе.

До этого, 13 января, в Пентагоне целью новых ударов по Йемену назвали радар хуситов. Байден тогда заявил, что коалиция приняла необходимые и соразмерные меры в соответствии с международным правом и Уставом ООН.

Хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе с ноября 2023 года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. В ночь на 12 января США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов. Белый дом заявил, что атака, совершенная в подконтрольных движению районах страны, имела оборонительный характер. Также тогда утверждалось, что удары были для защиты международных судов.

Заместитель министра иностранных дел в правительстве группировки «Ансар Алла» Хусейн аль-Эззи заявил, что США и Великобритания заплатят за нападение.